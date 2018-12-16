Spiegel: «жёлтые жилеты» появились и в Германии, но до французских им далеко

В Мюнхене состоялась первая немецкая демонстрация «жёлтых жилетов», пишет Der Spiegel. Она была организована движением «Подъём» и направлена против высоких цен на жилье, социального неравенства, безработицы. Однако, большого ажиотажа акция не вызвала, потому что немцы готовы на протесты только в кризисные моменты, а также из-за ошибок, допущенных организаторами.

Движение «Подъём», основанное немецким политиком Сарой Вагенкнехт провело первую для Германии акцию «жёлтых жилетов» в Мюнхене, сообщает Der Spiegel.



«Нам постоянно рассказывают о том, как в Германии все хорошо. Однако почему многие не замечают, что это не так?» — говорит одна из участниц протестов. Она добавляет, что французские «жёлтые жилеты» доказали, что такими акциями можно добиться перемен. Издание пишет, ссылаясь на данные организаторов, что субботним днём в демонстрациях принимало участие 200 человек — местная полиция заявляет о 100 протестующих.



Der Spiegel сообщает, что многие из демонстрантов находятся в трудных социальных условиях, как например 32-летний Бастиан Пфлюгер, который из-за болезни уже является пенсионером. «Если бы больным был банк, его бы уже давно спасли», — было написано на плакате в его руках. 62-летняя мюнхенская безработная пожаловалась, что «богатые становятся все богаче». При этом, многие представители среднего класса также солидарны с требованиями «жёлтых жилетов»: они хотят помощи бездомным, снижения цен на жилье, повышение налогов для корпораций.



Издание задаётся вопросом, почему тогда в протестах приняло участие так мало людей? «Французские «жёлтые жилеты» также начинали с малого. Мы послали сигнал», — отвечает один из активистов «Подъёма» Кристиан Ланге. Теперь, «Подъём» планирует провести акции в других крупных немецких городах, таких как Гамбург, Лейпциг, Штуггарт и Дюссельдорф.



Политолог из Майнца Герд Мельке считает, что демонстрации не приобретут тот же масштаб, что и во Франции: «немцы готовы к интенсивным и длительным протестам только в случае серьёзного бедственного положения». При этом, определённый потенциал для протестного движения существует, однако Мельке сомневается, что «Подъём» сумеет мобилизовать население. С сентября, в движении через Интернет зарегистрировалось 167 000 человек, однако на открытые мероприятия никогда не собиралось больше сотни.



Der Spiegel также отмечает, что в отличие от Франции, на протест в Мюнхене не пришли представители профсоюзов. Это, в том числе, можно объяснить и содержанием флаеров с призывом прийти на демонстрацию: там, помимо прочего, было написано, что многие главы профсоюзов позволили себя подкупить и предали народные массы. Один из ведущих политиков из немецкой партии «Левых» назвал эту формулировку «популистской» и «глупой».



Ещё одной проблемой протестов в Мюнхене стало то, что в рядах демонстрантов оказалось несколько праворадикалов. У троих из таких людей организаторы потребовали покинуть место проведения демонстрации. При этом, пишет издание, один из выступавших на трибуне употребил выражение «лживая пресса» однако его никто не прервал. Уже после мероприятия организаторы заявили, что подобные заявления неприемлемы.