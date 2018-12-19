FAZ: без единого правительства «настоящей» армии Европе не видать

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о «настоящей» армии Европы «абсолютно нереалистична», пишет Frankfurter Allgemeine. Ведь командовать единой европейской армией и контролировать её получится только в том случае, если Евросоюз «станет одним государством с собственным правительством». Только тогда ей можно будет доверить защиту сотен миллионов граждан ЕС, констатирует журналист немецкой газеты.
Просто поразительно, с каким интересом — «да чуть ли не с воодушевлением» — немецкие политики восприняли призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать «настоящую европейскую армию». И это притом, что французский лидер не представил проработанный план, а всего лишь сделал «короткое замечание» в одном из своих интервью, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Идея президента Франции о единой армии в Европе, однако, «абсолютно нереалистична, и прислушиваться к Макрону здесь точно не стоит», утверждает автор статьи Николас Буссе.
Ведь командовать «настоящей» европейской армией и контролировать её получится только в том случае, если Евросоюз «станет одним государством с собственным правительством». Только тогда ей можно будет доверить защиту сотен миллионов граждан ЕС, констатирует журналист Frankfurter Allgemeine.
Сейчас или в ближайшем будущем, по мнению Буссе, ни один народ в Европе — «и уж точно не французы» — не готов «полностью отказаться от своей государственности». В последнее время всё больше европейцев «хотят национальных решений». Поэтому они и голосуют за партии, которые «им это обещают», поясняет автор статьи.
«Оборона — дело очень серьёзное: её значение вновь растёт и в Европе, в частности, из-за реваншистской политики России. В подобной ситуации нельзя строить воздушные замки. Перед Германией и её партнёрами стоит простая задача: в первую очередь они должны модернизировать свои армии, что будет стоить большого труда и большого количества денег. В области вооружений и военной техники Европа серьёзно отстаёт не только от США, но и от России с Китаем. В обозримом будущем европейской армии не будет. Миссия поэтому следующая — модернизация бундесвера», — резюмирует журналист Frankfurter Allgemeine.
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