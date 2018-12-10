Ouest-France: Москва сместила Лондон с места второго в мире поставщика вооружений

По данным нового доклада Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году Россия потеснила Великобританию и стала вторым в мире поставщиком вооружений, пишет Ouest-France. Как отмечают эксперты, этот успех как раз приходится на период, когда Москва повысила расходы на модернизацию своей оборонной промышленности.
В 2017 году Россия стала вторым в мире поставщиком вооружений после США, сообщает Ouest-France. Москва потеснила Лондон, ранее занимающий вторую строчку в рейтинге.
Согласно опубликованному в понедельник докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, «начиная с 2011 года российские предприятия существенно увеличили свои продажи вооружений». В 2017 году доля сделок с участием российской оборонной промышленности составила 9,5% от контрактов ста крупнейших мировых производителей.
Как отметил старший научный сотрудник института Симон Веземан, такие показатели совпадают с увеличением российских расходов на оборонный сектор с целью модернизации собственных вооружённых сил. И в сентябре в самых масштабных военных учениях на Дальнем Востоке Москва имела возможность опробовать свои разработки.
Лондон занимал второе место по поставкам вооружений с 2002 года. Франция сохранила за собой четвёртое место в рейтинге, а США остались на лидирующих позициях, удерживая на 2017 год 57% сделок крупнейших производителей.
И хотя первое в рейтинге российское предприятие «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» с оборотом $8,9 млрд. всё ещё довольно существенно отстаёт от главного мирового производителя американской компании Lockheed Martin Corporation с оборотом $44,9 млрд., по сравнению с 2016 годом оно повысило свои доходы на 17%. Также в список 100 крупнейших производителей мира попали девять других российских предприятий.
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