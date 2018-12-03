Министр обороны Германии: Россия покусилась на «главное достижение цивилизации»

За прошедшие годы Кремль много раз нарушал правила и принципы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на открытии 17 конференции по безопасности в Берлине. По её словам, Россия покушается на главное «достижение цивилизации: возможность разрешать конфликты между странами».
На открытии 17 конференции по безопасности в Берлине министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно скорее создать европейскую армию, сообщает NEOPresse. По её словам, военные силы Европы должны быть в состоянии «жёстко вмешиваться в конфликты». И это возможно только если будет налаживаться более тесное сотрудничество вооружённых сил государств ЕС, и будет происходить их объединение. Решения о совместной закупке военного оборудования, а также политические решения по поводу проведения операций должны приниматься быстрее, настояла министр.
На конференции по безопасности в Берлине присутствовали военные, политики и представители оборонной промышленности из более чем 50 государств. Они обсуждали вопросы обороны и безопасности Европы. Недавнее обострение конфликта между Россией и Украиной показывает, насколько уязвимыми стали европейские ценности, подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам, за прошедшие годы Кремль много раз нарушал правила и принципы, покушаясь на главное «достижение цивилизации: возможность разрешать конфликты между странами».
Она убеждена, что Европа нуждается в НАТО, но она должна брать на себя большую ответственность. При этом нужно улучшить планирование оборонных расходов. На финансирование совместных проектов Европейский фонд обороны выделит € 13 миллиардов. Также в этих целях нужно создать общую штаб-квартиру, объединяющую дипломатический, политический и полицейский корпуса, настояла министр.
Фон дер Ляйен — последовательный трансатлантик, для которого Россия — враг Европы, объясняет издание. Она выступает за единую Европу, в которой у национальных государств нет суверенитета. Министр призывает вооружаться против России. При этом она считает, что конфликт в Азовском море был спровоцирован Москвой. «Её выступлению на открытии конференции была чужда какая-либо объективность», — заключает NEOPresse.
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