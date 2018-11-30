FAZ: Германия не может позволить себе роскоши «изоляционизма», несмотря на плохое состояние бундесвера

Немецкая армия находится далеко не в лучшем состоянии — однако при этом участвует в целом ряде заграничных операций, пишет Frankfurter Allgemeine. На этом фоне значительная часть граждан ФРГ высказывается, во-первых, за увеличение расходов на оборону, а во-вторых, за снижение активности бундесвера за границей. Такое желание понятно, пишет издание, однако Германия, будучи крупнейшей страной Центральной Европы, просто не может «самоустраниться» из мировой политики.

Публичные доклады о не лучшем положении дел в бундесвере сработали: теперь большинство немцев выступает за то, чтобы увеличить расходы на оборону, сообщает Frankfurter Allgemeine. Помимо непосредственной безопасности, за этим стоит также вопрос самоуважения.

Бундесвер сейчас является армией, действующей в нескольких операциях за пределами Германии, ввиду чего изнашивается ресурс техники и утомляется кадровый состав. Именно поэтому, отмечает издание, немецкой армии требуется соответствующее оснащение — а на данный момент, оно, зачастую вызывает «чувство стыда». Многие немцы считают необходимым исправить положение вещей.

При этом, как сообщает Frankfurter Allgemeine, одновременно с желанием увеличения расходов на армию, многие немцы выступают за снижение активности бундесвера в заграничных миссиях. Такое мнение так же можно понять и в нём есть разумное зерно — однако, подчёркивает издание, лишь в определённых пределах. Германия не может позволить себе стать «большой Швейцарией» и самоустраниться с мировой политической арены. ФРГ не доступна роскошь невмешательства, говорится в статье, поскольку это крупнейшая страна Центральной Европы и её благосостояние основывается на мировом порядке.