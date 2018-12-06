National Interest объяснил, почему в жизнеспособности европейской армии стоит сомневаться

Единая европейская армия, о которой мечтает Эммануэль Макрон, — пока для Европы очень сложная цель. Хотя ЕС и обладает недюжинной экономической силой, без политической интеграции он вряд ли сможет создать надёжную и эффективную армию. Да и кто сказал, что все союзники будут вкладываться в общее дело, если они не делают этого с НАТО, рассуждает обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Когда-то бывший президент Франции Шарль Де Голль сказал: «Как можно управлять страной, в которой есть 246 видов сыра?» Если применить эти слова к современным реалиям, можно так же поинтересоваться, как можно командовать армией из 28 стран, говорящих на 24 разных языках, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.



Недавно действующий французский президент Эммануэль Макрон наделал немало шума, выступив за создание единой европейской армии, которая смогла бы, не полагаясь на поддержку США, защитить ЕС от России.



Такая инициатива явно пришлась не по душе Дональду Трампу, хотя и он сам не раз выражал сомнения в необходимости существования НАТО и обвинял союзников в том, что финансовое бремя за альянс Вашингтон несёт практически в одиночку. В ответ на предложение Макрона по созданию собственной армии, американский президент напомнил, как Франция не сумела защитить себя во Вторую мировую войну.



Как отмечает Майкл Пек, Франция в свою очередь могла бы легко припомнить США Пёрл-Харбор. Впрочем, если отставить в сторону бряцание оружием, у критиков есть все причины сомневаться в жизнеспособности европейской армии.



Ещё один французский лидер Наполеон Бонапарт в своё время поговаривал: «Я лучше буду сражаться с коалицией, чем к ней принадлежать». А уж этот человек, как напоминает автор статьи, знал, как управлять своей армией и на протяжении почти двух десятилетий одерживать победы над теми самыми коалициями. Наполеон понимал, что даже самый большой союз не будет сильным, пока его внутренние связи слабы.



В панъевропейской армии таких слабых связей будет немало — взять хотя бы политическую. Важно помнить, что в отличие от своего «главного врага (России) и мускулистого старшего брата (США)» Евросоюз — это не один игрок, а группа нескольких. ЕС — скорее экономический блок, чем нечто вроде «Соединённых Штатов Европы». Да и брексит с ростом популистских настроений во многих странах не способствуют общей сплочённости и интеграции.



Кто, в конце концов, вообще будет решать, отправлять ли на войну европейскую армию или нет? Нужно ли для этого единогласное решение всех членов ЕС, как это требуется при принятии нового участника в союз? Между прочим, у Норвегии и Греции, например, могут быть абсолютно разные взгляды на то, из-за чего стоит воевать. А если всем заведовать будут Франция или Германия, то насколько европейской можно будет считать такую армию?



На войне нет места для споров и обсуждений. Единственная причина, почему НАТО просуществовало 70 лет, — потому что, по сути, альянсу не нужно было делать ничего, кроме сдерживания СССР и осуществления периодических военных операций на Балканах и Ближнем Востоке. «Представьте, что бы было, если бы США попытались продавить НАТО и заставить альянс вступить во Вьетнамскую войну», — рассуждает журналист.



По мнению Пека, если сегодня лишь 4 из 29 стран НАТО могут позволить себе тратить 2% и более от своего ВВП на оборону, то кто сказал, что с общеевропейской армией будет иначе. Да, некоторые страны ЕС уже вполне успешно создавали совместные формирования, но в масштабном военном противостоянии потребуется куда больше сил и современной техники, которой не всегда может похвастаться даже Германия.



Европа может обладать огромной экономической мощью, но главная её проблема заключается в том, что без должной политической интеграции она не сможет аккумулировать достаточную военную мощь. Конечно, когда-нибудь, возможно, европейская армия и будет создана, «словно все 246 французских сыров, расплавленные в огромной чаше фондю». Но пока ЕС — это «шведский стол, состоящий из индивидуальных блюд».