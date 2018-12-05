WP: ради трансатлантической безопасности США должны поддержать единую европейскую армию

Дональд Трамп мог бы взять пример с Гарри Трумэна и поддержать инициативу европейцев о создании собственной системы обороны под эгидой НАТО, пишет Washington Post. Тем более что, как и в 1950-х, европейские страны не хотят вкладываться в НАТО, но при этом готовы строить свою армию.

Президент Трамп резко раскритиковал предложение Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию, которая смогла бы защитить европейцев от Китая, России и даже самих Соединённых Штатов. И хотя Трамп высказался в выражениях, присущих сугубо ему, его позиция всё же соответствует общей линии, которой американские президенты придерживаются уже много десятилетий, пишет Washington Post.

Так, американцы скептично отнеслись к попыткам Европы создать своё внешнеполитическое ведомство и выработать общую политику по безопасности. Однако, например, Гарри Трумэн в своё время требовал от европейцев разделить с США тяжесть системы общей обороны и поддержал попытку создать общеевропейскую армию. При этом он понимал, что если у Европы будет своя оборона, то и её голос в трансатлантической структуре станет более независимым и громким.

Тогда, в 1950-х, архитекторы будущего Евросоюза предположили, что если Западную Германию вооружать в рамках новой общеевропейской структуры, это позволит избежать возрождения милитаризма на её территории. Администрация Трумэна тогда опасалась, что общая европейская структура обороны навредит НАТО, и поэтому после переговоров было решено, что такая европейская армия в любом случае будет оставаться под эгидой НАТО. В итоге американские политики стали главными сторонниками этого проекта. Но осуществить задуманное помешала смена власти во Франции.

С тех пор США больше не поддерживали европейские инициативы по созданию собственной оборонной структуры, опасаясь, что они продиктованы антиамериканскими настроениями и могут привести к дублированию усилий по обеспечению безопасности Европы.

Как отмечает автор статьи, сегодня администрация Трампа сталкивается примерно с теми же проблемами. Европа продолжает в своей обороне опираться на Америку. Германия по-прежнему не хочет вкладываться в безопасность, если это требуется не в рамках Евросоюза.

Если Трамп на самом деле хочет, чтобы американские союзники больше усилий прикладывали для обеспечения обороны, ему нужно отказаться от идеи, что создание европейской армии угрожает интересам США, советует автор статьи. Тем более в нынешней ситуации это вряд ли возможно. А стимул, заставивший американских политиков согласиться на общую европейскую оборону в 1950-х, остаётся и сегодня: европейцы не согласны вкладываться, не получая при этом больше прав и большую автономию в альянсе.

Поэтому Washington Post настаивает: американцы должны приветствовать шаги, направленные на то, чтобы укрепить европейский столп трансатлантической безопасности.