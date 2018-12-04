Yle: финны всё меньше хотят в армию и в НАТО

Как показывают опросы, граждане Финляндии не сильно горят желанием принимать личное участие в обороне страны. Также продолжает снижаться популярность действующей системы воинской обязанности. И всё меньше финнов поддерживают идею вступления страны в НАТО, сообщает Yle.

Желание финнов принимать участие в обороне страны за последнее время снизилось, передаёт Yle. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Парламентским консультативным комитетом по вопросам обороны Финляндии (MTS). Особенно заметно «желание обороняться» сократилось среди финской молодёжи, отмечается в статье. Также среди финнов продолжает терять популярность идея вступления в НАТО.

В частности, респондентов просили ответить на вопрос: «Если Финляндия подвергнется атаке, стоит ли финнам, по вашему мнению, отражать нападение с оружием, даже если исход непредсказуем?» Утвердительно на него ответили 66% участников опроса — и этот показатель на 6% ниже, чем в прошлом году, поясняет Yle.

Примечательно, что в предыдущий раз показатель желания финнов защищать страну опускался ниже 70% лишь в 1989 году. И особенно заметно «желание обороняться» сократилось среди финской молодёжи в возрасте младше 25 лет, говорится в статье. Нынешнюю систему обязательной для мужчин оборонительной подготовки в стране поддерживает 74% ответивших, что на 7% меньше прошлогодних показателей. В особенности популярность этой системы сократилась среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет, поясняет Yle.

Тем не менее «готовность к обороне страны в силу своих возможностей» находится по-прежнему на довольно высоком уровне и составляет 84%. Хотя это тоже на 3% ниже, чем прошлогодний показатель, сообщается в статье.

Идея о вступлении Финляндии в НАТО также продолжает терять популярность. По данным последних опросов, сейчас лишь 20% финнов поддерживают членство Финляндии в Североатлантическом альянсе, отмечает Yle.