Yle: территориальные притязания «Истинных финнов» на Карелию восприняли неоднозначно

Требование молодёжного крыла партии «Истинные финны» начать переговоры «о возврате Карелии» вызвало бурную реакцию как в России, так и в Финляндии, пишет Yle. По оценкам экспертов, из-за ситуации в Крыму отношения с Россией ухудшились. В то же время «тоска финнов по Карелии, отданной России, постепенно стихает», и финские дипломаты больше уповают на прогресс в двустороннем сотрудничестве, чем на предъявление требований Москве, отмечается в статье.

Молодёжное крыло партии «Истинные финны» и ещё три финских общественных объединения хотят, чтобы Россия «вернула» территории, которые когда-то входили в состав Финляндии, однако были утрачены после Второй мировой войны. По мнению ряда представителей партии «Истинные финны», передача территорий после окончания Советско-финской войны была «несправедливостью, которую необходимо исправить», и для этого Хельсинки необходимо инициировать соответствующие переговоры с Москвой. Этот вопрос рассматривался на осеннем съезде партии в середине ноября и уже вызвал бурную реакцию как в России, так и в Финляндии, сообщает Yle. Между тем Министерство иностранных дел Финляндии предпочло отмежеваться от подобных требований.

Пост одного из представителей молодёжного крыла партии «Истинные финны» в Twitter на эту тему вызвал бурную реакцию российских СМИ, отмечается в статье: «На прошлой неделе в России начался настоящий скандал, который удивил многих финнов. Финская организация потребовала, чтобы государство начало переговоры о возврате Карелии, и реакция российских СМИ была просто поразительной». Информация об этом распространилась и в ведущих финских изданиях, включая такие популярные газеты, как Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, поясняет Yle.

Между тем эксперты отмечают, что среди финнов интерес к возвращению Карелии уже угас, а новые требования молодёжи являются нереалистичными. «У России нет желания проводить переговоры о государственных границах и отдавать свои территории», — подчеркнул в интервью Yle Туомас Форсберг, профессор мировой политики Университета Тампере. По его словам, «тоска» по утраченным территориям в Финляндии постепенно стихает: если в начале 1990-х «возвращение Карелии» поддерживала половина опрошенных финнов, то в настоящее время этот показатель уже не превышает 20%. «Последнее время статистика об отношении финского общества к этой теме даже не ведётся», — констатировал эксперт.

В то же время он напомнил, что из-за ситуации в Крыму отношения России и Финляндии ухудшились. «Например, вопрос о введении безвизового режима так и не продвинулся. Чтобы оправдать присоединение Крыма, Россия приводит аргументы из истории своей страны. Исторические аргументы других стран Россия не считает состоятельными», — заявил Форсберг в беседе с корреспондентом Yle.

Однако молодёжное крыло партии «Истинные финны» — это не единственная финская организация, которая «требует вернуть Карелию», отмечается в статье. В стране сейчас существует по меньшей мере три объединения, которые активно продвигают вопрос «о возвращении карельских территорий Финляндии»: это Aluepalautus («Возвращение территории»), Tarton Rauha («Тартуский мир») и Pro Karelia («За Карелию»). В частности, в сентябре этого года организация Aluepalautus сделала официальное заявление, призвав правительство в Хельсинки выступить с официальной инициативой по проведению переговоров с Москвой о возвращении к историческим границам, установленным Тартуским мирным договором от 1920 года. По плану организации, новые договорённости нужно заключить не позднее юбилейного 2020 года, поясняет Yle.

По мнению членов этих организаций, которые так упорно продвигают идею «возврата Карелии», если официально выдвинуть подобные требования и добиться от России согласия, то изменение границ «положительно скажется на экономике, политике и имидже региона», говорится в статье. «Возвращение Карелии положило бы конец враждебности в отношениях между Финляндией и Россией. Я считаю, что это беспроигрышный ход. Проблема безработицы будет решена, потому что финны привели бы Карелию в хорошее состояние», — заявил в интервью Yle Вейкко Сакси, генеральный секретарь объединения Pro Karelia.

В объединении также полагают, что действующие политики из числа их соотечественников «финляндизированы» в вопросах, связанных с Карелией, и не решаются действовать активнее: «Только партии Perussuomalaiset («Истинные финны») и Sininen Tulevaisuus («Синее будущее») в какой-то степени разделяют эти идеи», — пояснил Сакси. В то же время он со своими единомышленниками полагает, что если Финляндии удастся вернуть карельские территории, проживающее там русскоязычное население может остаться, хотя многие финны тоже не откажутся туда снова заселиться: «Правда, многие точно переехали бы в Россию. Сам я считаю, что в Карелию согласились бы переехать 10% финнов».

«Может ли Карелия стать новым Крымом, если Финляндии удастся заполучить её обратно? Отношения России и Украины вновь стали очень напряжёнными из-за недавнего столкновения в Чёрном море», — подчёркивает Yle. В то же время новый виток напряжённости в районе Чёрного моря не повлиял на требования финских активистов о возврате Карелии. «Это не меняет наши требования. Такие ситуации возникают в мире постоянно», — заявил Сакси в беседе с журналистами.

Между тем официальные представители Министерства иностранных дел Финляндии предпочитают «отмежевываться» от подобных требований, говорится в статье. «Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не намерена предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», — заверил в интервью Yle Никлас Линдквист, руководитель отдела МИД Финляндии по вопросам отношений с Россией.

После окончания войны Советский Союз получил от Финляндии «область Петсамо (сейчас — территории вокруг посёлка Печенга), восточные части регионов Салла и Куусамо, а также карельские территории рядом с Ладожским озером, Карельский перешеек и четыре внешних острова Финского залива», сообщает Yle со ссылкой на информацию МИД Финляндии. Передача финских территорий Советскому Союзу после окончания Второй мировой войны была закреплена Парижским мирным договором 1947 года. В соглашении об основах отношений Российской Федерации и Финляндской Республики от 1992 года стороны договорились «сохранить общую границу и соблюдать обоюдную неприкосновенность территорий и нерушимость границ» в соответствии с Заключительным актом СБСЕ.

Интересно, что в истории Финляндии уже были официальные переговоры о «возвращении территорий», отмечается в статье. В 1950-е годы финский премьер-министр Урхо Кекконен уже обсуждал с Советским Союзом вопрос в отношении части Карелии, и тогда главным образом речь шла о Выборге. В последний раз Кекконен поднимал этот вопрос на встрече с Брежневым в начале лета 1968 года, предлагая «обменять Карелию на Лапландию», сообщает Yle: «Эта информация стала известной благодаря труду историка Киммо Рентола «Так холодно, что обжигает» (издательство Otava, 1997 год)». Однако после распада Советского Союза между Российской Федерацией и Финляндской Республикой в 1992 году был заключён договор о сохранении общей границы. Стороны также договорились о соблюдении принципов нерушимости границ и неприкосновенности территорий в соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), напоминает Yle.

Согласно Заключительному акту СБСЕ, границы «можно передвинуть» — однако лишь мирным путём, посредством заключения договоров и в соответствии с нормами международного права, отмечает Министерство иностранных дел Финляндии. «Так что, в принципе, нельзя исключить возможность проведения переговоров о возврате переданных территорий и их использовании. Однако Россия не выказывает намерений говорить об изменении границ, определённых мирным договором. У Финляндии тоже нет планов в этом отношении», — пояснил Линдквист в беседе с журналистами. Поэтому в Хельсинки больше уповают на «прогресс в двустороннем сотрудничестве», чем на предъявление требований Москве о возврате каких-то территорий: «Лучшей отправной точкой для развития переданных территорий с позиции обоих государств может быть сотрудничество Финляндии и России», — отметил дипломат.