Cursorinfo: финны захотели вернуть себе кусочек России

Член правления партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки призвал официально потребовать «возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны», и снова перейти к границам 1939 года, пишет Cursorinfo. К числу таких территорий, в частности, относятся Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро, а также часть полуострова Ханко, отмечается в статье.
В Финляндии «задумались о возвращении к границам, которые были нарушены в результате соглашения с Советским Союзом», сообщает израильский портал Cursorinfo. Партия «Истинные финны» призвала потребовать у Российской Федерации возврата территорий, переданных после Второй мировой войны.
«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал член правления партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки на своей страничке в Twitter.
Хаутамяки также опубликовал карту со «спорными территориями», говорится в статье. По его мнению, к ним относятся, в частности, несколько районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, а также Печенгская область — регион Кольского полуострова площадью примерно 10 тысяч квадратных километров, и восточная часть региона Салла, которая входит в Мурманскую область.
В 1939 году Советский Союз под руководством Сталина напал на Финляндию, и в ходе переговоров было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в обмен на территориальные уступки со стороны финнов, пишет Cursorinfo. В частности, СССР получил Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро, а также часть полуострова Ханко, которая была передана в аренду на 30 лет.
Требование «вернуть территории» со стороны представителей «Истинных финнов» поступило после проведения недавних учений НАТО Trident Juncture 2018, напоминает Cursorinfo. Тогда Министерство обороны Норвегии обвинило российских военных в том, что они намеренно провоцировали сбои системы GPS во время манёвров. В Финляндии также появлялись сообщения о том, что Россия, вероятно, «создавала помехи», отмечается в статье.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.