Cursorinfo: финны захотели вернуть себе кусочек России

Член правления партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки призвал официально потребовать «возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны», и снова перейти к границам 1939 года, пишет Cursorinfo. К числу таких территорий, в частности, относятся Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро, а также часть полуострова Ханко, отмечается в статье.

В Финляндии «задумались о возвращении к границам, которые были нарушены в результате соглашения с Советским Союзом», сообщает израильский портал Cursorinfo. Партия «Истинные финны» призвала потребовать у Российской Федерации возврата территорий, переданных после Второй мировой войны.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал член правления партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки на своей страничке в Twitter.

— Henri Hautamäki (@HenriHautamaki) 17 ноября 2018 г.

Хаутамяки также опубликовал карту со «спорными территориями», говорится в статье. По его мнению, к ним относятся, в частности, несколько районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, а также Печенгская область — регион Кольского полуострова площадью примерно 10 тысяч квадратных километров, и восточная часть региона Салла, которая входит в Мурманскую область.

В 1939 году Советский Союз под руководством Сталина напал на Финляндию, и в ходе переговоров было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в обмен на территориальные уступки со стороны финнов, пишет Cursorinfo. В частности, СССР получил Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро, а также часть полуострова Ханко, которая была передана в аренду на 30 лет.

Требование «вернуть территории» со стороны представителей «Истинных финнов» поступило после проведения недавних учений НАТО Trident Juncture 2018, напоминает Cursorinfo. Тогда Министерство обороны Норвегии обвинило российских военных в том, что они намеренно провоцировали сбои системы GPS во время манёвров. В Финляндии также появлялись сообщения о том, что Россия, вероятно, «создавала помехи», отмечается в статье.