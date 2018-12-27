NYT: Вашингтон оставил на войне в Йемене свои «отпечатки пальцев»

США долгое время поставляли оружие Саудовской Аравии, рассчитывая на то, что оно никогда не будет применяться, однако после начала конфликта в Йемене, где принимает активное участие коалиция стран под руководством эр-Рияда, всё изменилось, пишет The New York Times. Как подчёркивается в материале издания, от авиаударов коалиции регулярно гибнут мирные йеменцы, а Америка оказалась невольным сообщником в этих преступлениях — и, судя по всему, ситуация вряд ли скоро изменится.

Истребители F-15, взлетающие с авиабаз Саудовской Аравии — далеко не единственное, чем США обеспечивает эту страну: самолёты обслуживаются американскими механиками; над их засекреченными системами, к которым запрещено притрагиваться саудовцам, работают американские специалисты; большинство их саудовских пилотов проходят подготовку в ВВС США; ну а в штабе рядом с саудовскими командирами находятся американские офицеры, которые предоставляют коллегам разведывательные данные и советы по тактике, преследуя лишь одну главную цель — не позволить саудовцам уничтожать мирных жителей Йемена, пишет The New York Times.

Как подчёркивают журналисты издания, на войне в Йемене, в которой принимает участие коалиция стран во главе с эр-Риядом, осталось очень много «отпечатков пальцев» Вашингтона. На сегодняшний день «беспорядочные» авиаудары коалиции, по некоторым данным, унесли жизни более чем 4600 мирных йеменцев, и из-за этой мрачной цифры в США уже давно разгорается спор по поводу «подводных камней» партнёрства с Саудовской Аравией — ведь авиацию страны поддерживает в рабочем состоянии именно Вашингтон.

Саудовская Аравия вместе с союзниками по коалиции вмешалась в йеменский конфилкт 2015 году с целью выбить повстанцев-хуситов, пользующихся поддержкой Ирана, из северного Йемена, напоминают авторы. Почти никаких серьёзных успехов за минувшие с тех пор три года саудовская коалиция так и не продемонстрировала — а Йемен, между тем, потерял в конфликте 60 тыс. человек и оказался на пороге катастрофического голода. Для американских же чиновников эта затянувшаяся война стала кризисом не только стратегического, но и этического характера: Вашингтон столкнулся с тем, что его проверенная временем политика — «продаём мощные вооружения богатому союзнику, который ими всё равно не пользуется» — больше не работает, а из-за колоссальных жертв среди мирного населения Йемена, ещё и вынужден решать непростую дилемму, стараясь поддержать саудовцев, не позволяя им «перегибов», поясняют журналисты NYT.

Несмотря на то, что американские чиновники официально выражают протесты против гибели мирных жителей под саудовскими бомбами, эр-Рияд поддержал не один, а два президента США — сначала Барак Обама, который поддержал действия саудовцев в Йемене, чтобы задобрить их после крайне им неприятной «ядерной сделки» с Ираном, а затем и Дональд Трамп, обнимавшийся с наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом и хваставшийся многомиллиардными контрактами на поставку эр-Рияду вооружений, говорится в статье. Пока на Йемен сыпались авиаудары, США продолжали готовить саудовских пилотов — а в 2017 году, когда Пентагон объявил о запуске специальной программы обучения стоимостью $750 млн, призванной научить лётчиков ВВС Саудовской Аравии как правильно поражать противника и избегать жертв среди мирного населения, американский конгресс разрешил продажу стране высокоточных авиабомб на общую сумму $510 млн, приостановленную Обамой как раз в знак протеста против гибели мирных жителей. После убийства саудовского диссидента Джамаля Хашукджи этой осенью Вашингтон, казалось бы, начал сворачивать военную помощь эр-Рияду: администрация Трампа прекратила осуществлять дозаправку в воздухе самолётов саудовской коалиции, а в декабре в сенате даже был инициирован законопроект о полном прекращении поддержки вмешательства саудовцев в конфликт, который, впрочем, отказалась рассматривать палата представителей. Между тем, количество убитых саудовской авиацией мирных жителей продолжает расти, констатируют авторы.

Соединённые Штаты не один десяток лет продавали Саудовской Аравии вооружений на десятки миллиардов, исходя из того, что эр-Рияд всё равно их не применяет: несмотря на то, что страна смогла собрать третий в мире парк истребителей F-15 (после самих США и Израиля), их пилотам почти не приходилось участвовать в боях, подчёркивается в материале. Как отметил в интервью NYT бывший чиновник Госдепа США Эндрю Миллер, Вашингтон воспринимал поставку оружия Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива как «продажу очень дорогих пресс-папье». Однако с приходом Мухаммада бин Салмана всё изменилось — именно он в 2015 году, занимая тогда пост министра обороны страны, дал приказ о начале йеменской кампании, заверив американских партнёров, что всё будет кончено за считанные недели. Но недели превратились в годы, и американцы обнаружили, что теперь поддерживают военную операцию, в которой массово погибают мирные жители.

По данным NYT, американские военные советники, приставленные к штабу коалиции, быстро заметили, что неопытные саудовские пилоты совершают много ошибок: так, избегая огня противника, они летали на больших высотах, снижая тем самым точность бомбовых ударов и подвергая риску мирных жителей; кроме того, они неверно опознавали цели, били по ним не в нужный момент (к примеру, уничтожая автомобиль противника, пока тот проезжает через рынок, не дожидаясь, пока он окажется на безлюдной дороге) и систематически игнорировали составленный американским командованием и ООН список объектов, удары по которым запрещены в связи с высокой вероятностью нахождения там гражданских лиц. В довершение, саудовцы часто пренебрегали собственной структурой командования — к примеру, один разрушительный удар, в результате которого погибло 155 человек, собравшихся на похороны, был нанесён по приказу младшего офицера, проигнорировавшего указания старшего по званию.

Вашингтон предложил эр-Рияду свою помощь: Госдеп выделил средства на создание специального следственного органа для изучения неудачных авиаударов и «работы над ошибками»; юристы Пентагона натаскивали саудовских офицеров в области правил ведения войны; американские офицеры предлагали устанавливать на самолёты Саудовской Аравии и ОАЭ видеокамеры, дабы можно было наблюдать за тем, как осуществляются удары, перечисляют авторы. Коалиция, впрочем, активно противилась подобным шагам. В июне 2017-го госсекретарь американские чиновники всё же добились от эр-Рияда обещания ввести более жёсткие меры контроля над авиаударами, включая расширение списка запретных объектов до 33 тыс. — и именно благодаря этому госсекретарь Рекс Тиллерсон сумел убедить конгресс поддержать поставку саудовцам той самой партии высокоточного оружия на $510 млн. Однако особого эффекта все эти усилия так и не оказали, сокрушаются обозреватели NYT: всего чуть больше года спустя, в августе 2018-го, в результате авиаудара коалиции был уничтожен автобус, в котором находилось как минимум 40 детей.

Несмотря на всё это, американские лидеры продолжали настаивать на том, что США необходимо и дальше помогать эр-Рияду, говорится в статье. Генерал командования ВС США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел на слушаниях в конгрессе в марте нынешнего года утверждал, что участие Америки имеет огромное значение для спасения мирных йеменцев. Недовольным сенаторам, обвинявшим Пентагон в причастности к беспорядочным саудовским авиаударам и требовавшим чётко разъяснить, какова роль США в «зверствах» эр-Рияда, Вотел отвечал, что американская сторона почти ничего не знает о действиях саудовцев, поскольку не отслеживает, наносят ли дозаправляемые американцами самолёты удары по мирным жителям и не знает, используют ли они бомбы американского производства.

Однако, как сообщил NYT Ларри Льюис, советник Госдепа по ущербу для мирных жителей, работавший с саудовской коалицией с 2015 по 2017 год, такая информация была Вашингтону доступна, и притом с первых дней операции. По его словам, у американских офицеров, отвечавших за взаимодействие между Вашингтоном и эр-Риядом, был доступ к базе данных, где содержалась подробная информация по каждому авиаудару, включая бортовой номер самолёта, цель, применённые боеприпасы и краткое описание удара. Как полагает Льюис, используя эти данные, можно было бы без труда установить, какую роль сыграла американская техника в каждом отдельно взятом случае. Впрочем, другие американские чиновники либо отрицают существование этой базы данных, либо подчёркивают, что она применялась Вашингтоном для решения других, более важных задач — а один из них в беседе с корреспондентом NYT заявил, что сбор информации о применении американского оружия в Йемене не имеет никакого смысла, поскольку никак не изменит ситуацию.

Критики американской политики считают, что единственный способ повлиять на эр-Рияд кроме полного прекращение продажи ему оружия — это сворачивание поддержки воздушной кампании в Йемене. Однако после ухода из Пентагона Джейса Мэттиса министерство возглавит Патрик Шанахан — человек, который более тридцати лет проработал в корпорации Boeing, производителе F-15, заработавшем миллиарды на поставках в Саудовскую Аравию. Впрочем, чиновники Пентагона говорят, что господин Шанахан, будучи ещё на посту замминистра, всегда самоустранялся от дел, касающихся Boeing, в заключение отмечают журналисты NYT.