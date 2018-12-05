OLJ: Путина и Сальмана роднит нефть, неприязнь к США и общие взгляды на власть

Если лидеры западных стран на саммите «Большой двадцатки» прохладно обходились с наследным принцем Саудовской Аравии, то Путин всячески показывал ему свою поддержку. Как отмечает автор статьи в L'Orient-Le Jour, их поведение должно было дать сигнал Соединённым Штатам, что у Эр-Рияда есть и иные партнёры, помимо Вашингтона, хоть с Россией у него есть разногласия, в частности, по вопросу Ирана.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент России Владимир Путин с радостью встретились на саммите «Большой двадцатки»: одного подозревают в убийстве журналиста, а второго в агрессии против украинских кораблей. Они, не стесняясь, улыбались перед камерами, и их поведение вызвало волну негодования интернет-пользователей, пишет L'Orient-Le Jour.

По мнению экспертов, то была очень показательная сцена. Лидеры западных стран понимали, что с помощью G20 возвращают Сальмана на политическую арену, а Путин будто говорил всем: в таком новом мире мы теперь живём, не нужно больше имитировать интерес к правам человека. Западные правители старались лишить радушия саудовского кронпринца, что было заметно и во время церемонии совместного фотографирования. Путин же явно пренебрегал этими враждебными настроениями, отмечает автор статьи.

Российский президент стремился показать, что в отличие от Запада, он верен своим союзникам и не собирается учить их морали. Он хочет показать свою твёрдую поддержку саудовскому кронпринцу. Тем более что российский и саудовский лидеры разделяют общий взгляд на власть, культивируют авторитарный режим и культ личности, пишет автор статьи. И Россия недавно попадала под шквал критики Запада в связи с историей со Скрипалями, и её обвиняли в стремлении «уничтожить политический плюрализм» и в нападках на оппозицию.

В частности, из-за Сирии Россия теперь стала ключевым игроком на Ближнем Востоке, и Путин понимает необходимость в диалоге с главной силой суннитского мира. Впрочем, между ними немало конфликтных вопросов: Россия стоит в одном ряду с Башаром Асадом и Ираном, а Саудовская Аравия поддерживала повстанцев и в близких отношениях с американцами. Получается, что российский лидер, который находится в авангарде борьбы против суннитского исламизма, без проблем появляется рядом с саудовским принцем, а тот, при том что стремится всеми силами ослабить Иран, улыбается союзнику Исламской Республики.

В отношениях этих двух стран преобладает прагматизм, отмечает автор статьи. Эр-Рияд рассчитывает, что Москва может помочь ему вывести Иран из Сирии, а «русский медведь» счастлив видеть, что с ним имеет дело один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. На совместном фото они оба дают сигнал Вашингтону: Саудовская Аравия — что у неё есть и иные партнёры помимо США, хоть она в целом и остаётся в американской геополитической орбите, а Путин — что у него с Эр-Риядом тесные отношения, хоть по сирийскому вопросу и есть разногласия.

А в глубине этого взаимопонимания лежат вопросы энергетики. Эр-Рияд — главный мировой производитель энергоресурсов, и две страны вместе добывают соответственно 11 млн и 10 млн баррелей нефти в день. Путин объявил, что договорился с наследным принцем о продлении их соглашения об ограничении добычи нефти, благодаря чему цены автоматически должны стать выше. Такой привилегированный статус на рынке нефти позволяет двум странам устанавливать цены, что вызывает сильное раздражение Вашингтона, отмечает автор статьи L'Orient-Le Jour.