CNN: стрижка под Кима, укладка под Дональда — парикмахер в Ханое делает политические причёски

Хотя Дональд Трамп и Ким Чен Ын принадлежат к совсем разным мирам, их сближает тема причёсок, передаёт CNN. Поэтому, как отмечает канал, в преддверии саммита во Вьетнаме одна ханойская парикмахерская забавы ради устроила рекламную акцию: всех желающих посетителей могут бесплатно подстричь под Кима или Трампа.
Между этими двумя лидерами (Трампом и Ким Чен Ыном. — ИноТВ) процветает крепкая мужская дружба. Они принадлежат к совсем разным мирам, и, хотя общего у них совсем немного, их сближает тема шевелюр и причёсок. Теперь же во Вьетнаме вас могут подстричь под Кима или Дональда. С подробностями Майкл Холмс.
В преддверии грядущего саммита между президентом США и северокорейским лидером Ким Чен Ыном парикмахерская в Ханое предлагает бесплатную стрижку — однако есть подвох. Никого не напоминает? Давайте назовём это новым веянием моды: в списке стрижек по акции есть также характерные укладки двух мировых лидеров.
ВЛАДЕЛЕЦ ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Я занимался этим забавы ради, но удивился, сколько людей откликнулись на эту акцию. Меня это очень радует.
Этот 9-летний вьетнамский парень утверждает, что сходство ему пришлось по душе.
КЛИЕНТ ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Мне нравится эта причёска, потому что людям будет казаться, что я похож на северокорейского лидера.
Однако медаль за отвагу уходит этому более зрелому посетителю, который пошёл ва-банк, заказав фирменную стрижку Трампа.
КЛИЕНТ ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Я спокоен, потому что когда эта рекламная кампания закончится, владелец обещал, что вернёт моим волосам прежний цвет. Причёска Дональда Трампа выглядит отлично, и она мне прекрасно подходит по возрасту.
Разумеется, вся эта рекламная кампания довольно забавная, однако стоит надеяться, что в этот раз повторения инцидента 2014 года не будет. Тогда чиновники северокорейского посольства пожаловались на лондонского парикмахера, который подписал фото Ким Чен Ына фразой «Денёк не заладился?», пытаясь таким образом подстегнуть бизнес.
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