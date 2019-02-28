Эксперт CNN: скандал в Вашингтоне подрывает авторитет Трампа в глазах Пхеньяна

На саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Дональд Трамп продемонстрировал самодисциплину, однако Пхеньян проявляет большой интерес к скандалу с бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном, передаёт CNN. Как отмечает бывший спецпредставитель США по Северной Корее Джозеф Юн, эти события заставят северокорейских аналитиков усомниться в том, что с Дональдом Трампом можно вести какой-то серьёзный диалог.

Текущие события мы обсудим со звёздным дуэтом: бывшим спецпредставителем США по Северной Корее, старшим советником Американского института мира и аналитиком по делам мировой политики Джозефом Юном. Кроме того, мы пообщаемся с бывшим представителем Пентагона и Госдепа, который ныне работает аналитиком по военным и дипломатическим вопросам CNN контр-адмиралом в отставке Джоном Кирби. Адмирал Кирби и посол Юн, рад видеть вас обоих.

Адмирал Кирби, президент Трамп, судя по всему, целиком и полностью сосредоточился на этом саммите (с Ким Чен Ыном. — ИноТВ). Многие беспокоились, что он не сумеет сдержаться и будет говорить о Майкле Коэне. И тем не менее… Скажите, что вы думаете об этом.

ДЖОН КИРБИ, бывший представитель Госдепартамента США: Не чтобы он полностью сосредоточен; я бы сказал скорее, что он расслаблен. Если взглянуть на те несколько кадров, которые мы только что видели, то он ведёт себя весьма непринуждённо. И мне кажется, что это хорошо. Всегда тяжело правильно расставить приоритеты в ходе такой поездки. Потому что события в мире на тебя давят: в Кашмире сложилась напряжённая обстановка, а в Венесуэле по-прежнему идут протесты. Президента может многое отвлечь от его целей, но он по-прежнему собран. Посмотрим, сколько это продлится: следующее мероприятие состоится через несколько часов, после чего Трамп доберётся до Twitter. Но пока что всё идёт неплохо. Мне кажется, что он правильно расставляет приоритеты и держит Ким Чен Ына на прицеле.

Вы ждёте, что в Twitter неминуемо грянет буря?

ДЖОН КИРБИ: Думаю, она грянет по дороге в аэропорт: он доберётся до своего телефона и обрушится на Майкла Коэна. Но должен признать: его самодисциплина меня впечатлила.

Посол Юн, северокорейцы, очевидно, внимательно следят за этими заседаниями в Вашингтоне. И эта встреча — да, она о ядерном разоружении — но её цель состоит также в налаживании более доверительных отношений. Какой ущерб с точки зрения Пхеньяна могут нанести эти свидетельства диалогу с Дональдом Трампом?

ДЖОЗЕФ ЮН, аналитик по вопросам мировой политики: Вы абсолютно правы. Они уделяют этому очень большое внимание. И у них есть очень старые, умудрённые эксперты по Америке, начиная от бывшего министра иностранных дел Ли Су Ёна до нынешнего главы МИД Ли Ён Хо. Опыта им не занимать. Я не сомневаюсь, что они всю ночь не спали и следили за показаниями в конгрессе. Ким Чен Ыну об этом постоянно докладывают.

Однако они, прежде всего, на этот счёт скажут: «Что, чёрт возьми, творится в Вашингтоне?» И когда президент Трамп будет им говорить, что Северная Кореи — отличная страна, и у них с США будут отличные отношения и они могут многого вместе достичь, они будут думать, а стоит ли ему доверять.

Во-вторых, они будут задаваться вопросом, какие у него планы на Пхеньян? В конечном счёте, цель Северной Кореи сводится к тому, чтобы сохранить за собой ядерное оружие и получить экономические поблажки. Сможем ли мы это получить? Удастся ли нам этого с лёгкостью достигнуть? Так что они ничего не исключают со своей повестки дня, вне зависимости от того, идёт ли речь о ядерном разоружении или санкциях, открытии дипломатических представительств, например офиса связи, как и вопрос о возможном составлении декларации об окончании войны. Вопрос в том, что он собирается делать. Они не будут исключать никаких вариантов.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.