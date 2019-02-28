Истерия вместо истории: Fox News рассказал, как СМИ в США пытались отвлечь внимание от саммита в Ханое

Чтобы преуменьшить значимость переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, американские СМИ сосредоточились на освещении скандальных показаний Майкла Коэна, бывшего адвоката президента, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда, журналисты так отчаянно пытаются подорвать позиции Трампа, что выставляют себя самих в неприглядном свете.

Что делают СМИ, столкнувшись с перспективой впечатляющего позитивного достижения с участием Дональда Трампа? Находят менее значимую, более компрометирующую историю и раздувают её до огромных размеров. И называют это «эффектом разделённого экрана».



MSNBC: Для него это было утро разделённого экрана.



РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: Сегодняшний день интересен сопоставлением… И в буквальном, и в фигуральным смысле это разделённый экран.



ДЭВИД АКСЕЛЬРОД, политический консультант: Это классическая для эпохи Трампа история с разделённым экраном.



Ну что за стадо! Феномен разделённого экрана заслоняет то, что важно для вас, тем, что важно для СМИ. Это значит, что медленный, неуверенный дипломатический процесс в Ханое, направленный на обеспечение выживания нашей страны, должен теперь соревноваться со спектаклем, полным сплетен и старых новостей. Угадайте, что из этого победит? Спектакль! В том-то и состояла цель слушания.



СМИ знают, что каждый раз, когда Трамп отправляется за океан, он побеждает. Так, может быть, им удастся отвлечь вас дармовой драмой? А если появятся хорошие новости из Ханоя, то лишь для того, чтобы затушевать слушания!



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Он может попытаться отвлечь внимание. Он может принять плохое решение с Ким Чен Ыном…



РИЧАРД ХААС: …или каким-то образом побуждает его перестараться. По сути, понадеяться, что он может что-то провернуть в Ханое, чтобы таким образом затушевать другую историю.



ДЭВИД АКСЕЛЬРОД: Чувствует ли президент необходимость добиться на этом саммите чего-то впечатляющего, чего-то, что он мог бы расхваливать как историческое соглашение, чтобы отвлечь внимание от того, что мы сегодня услышим на Капитолийском холме?



Извините, но разве не вероятнее, что всё наоборот? Что целью слушаний было подорвать саммит? Да, я знаю, даже мы повелись. Простофили. В любом случае, мне никогда не доводилось видеть, чтобы так много людей болели за провал. А ведь (футболист. — ИноТВ) Том Брейди в этот раз даже не играл!



Но это может выйти им боком. Эффект от сопоставления этих двух историй может быть прямо противоположен желаниям СМИ. То, что должно подорвать позиции проклятого Трампа, станет проклятием для них самих.



Они сравнивают впечатляющие дипломатические усилия, которые могут положить конец 70-летней войне, с политизированной истерикой. Или давайте обозначим контраст так: мы можем покончить с ложными предупреждениями о ракетном нападении, наводившими ужас на Гавайи, но давайте вместо этого сосредоточимся на грязном балагане! Ведь это высокопитательная пища для единодушных СМИ!



Это всё равно что сравнивать лекарство от болезни с повторным показом старого сериала «Чудаки». Что-то историческое с чем-то истерическим. Впервые нечто настолько большое сравнивается с чем-то настолько маленьким. Ну, здесь я, может быть, ошибся, но разве что самую малость!



Дата выхода в эфир 27 февраля 2019 года.