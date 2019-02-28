Sky News: саммит во Вьетнаме успехом не увенчался, но Трамп не расстроился

США и Северной Корее не удалось заключить какого-либо соглашения по итогам саммита во Вьетнаме, однако Дональда Трампа это, судя по всему, не слишком расстроило, передаёт Sky News. Как отмечает канал, несмотря на то, что встреча закончилась не на враждебной ноте, стороны не смогли прийти к соглашению касательно снятия с Пхеньяна санкций. Кроме того, американский лидер сообщил, что следующего саммита пока не планируется.

Главносделкозаключающего, судя по всему, не слишком обеспокоило то, что никакого соглашения в Ханое заключить не удалось. Он заявил, что он лучше сделает всё правильно, чем быстро. Наш корреспондент в Азии Том Чешир был на этой пресс-конференции и он выходит с нами на связь. Итак, сохраняя спокойствие, Трамп поднял некоторые другие внешнеполитические вопросы. Кроме того, он сделал то, чего от него, возможно, никто не ждал, а именно в итоге не заключил никаких крупных показных сделок.

ТОМ ЧЕШИР, корреспондент Sky News: Да, именно так. Как вы сказали, он казался расслабленным, вёл себя непринуждённо, и он затронул тему Индии и Пакистана, а также Венесуэлы. Так что мы до сих пор не знаем, что произошло в этой комнате во время встречи с председателем Кимом. Он собирался нам об этом рассказать. Однако затем он довольно быстро прокомментировал завершение переговоров. Как вы говорили раньше, причина заключается в том, что Северная Корея попросила смягчить весь комплекс санкций, на что Трамп не мог пойти.

Тем не менее, по всей видимости, отсутствие сделки его не расстроило, хотя Трамп и известен как человек, который всегда этого добивается. Стоит отметить ещё несколько деталей. Он заявил, что переговоры завершились не во враждебной атмосфере, а также описал Кима как хорошего, славного парня. Он сказал, что мы не будем подписывать никаких документов именно сейчас.

Он затронул также некоторые другие конкретные темы, а именно некоторые области, затронутые санкциями. Кроме того, Трамп также упомянул о ядерном реакторе в Йонбене и прочих ядерных комплексах в Северной Корее. Всё это обсуждалось, но мы не знаем никаких деталей. Но о чём мы не услышали, так это о возможной политической декларации об окончании Корейской войны. Именно к ней, в частности, стремилась Южная Корея, однако в ходе пресс-конференции эта тема не поднималась, хотя, Трамп с Кимом и могли её обсуждать.

Как я уже говорил, такова позиция президента США. Мы не знаем, какое мнение сложилось у северокорейского лидера; мы не знаем, разочаровала ли его встреча, или же именно на это он и рассчитывал. Если посмотреть на достигнутый результат... победа ли это для США? Трамп прибыл сюда из Америки, а Ким Чен Ын ехал сюда через весь Китай на своём медленном поезде, но соглашения заключить не удалось.

С другой стороны, по словам Трампа, Ким пообещал, что не будет проводить ракетные испытания, так что, возможно, к «огню и ярости» мы уже не вернёмся. И Трамп считает, что его бы раскритиковали, если бы он подписал сделку, которая дала бы северокорейцам слишком многое. Он заявил, что ему такая сделка не по душе, и именно поэтому он закончил переговоры. С другой стороны, перспектив для третьего саммита нет: Трамп очень чётко указал на то, что его проведение не планируется.

Можно только догадываться, что будет дальше в плане дипломатии саммитов. Если саммиты не двигают дипломатию, тогда в чём смысл дипломатии саммитов?

Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.