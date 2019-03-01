Le Monde: на встрече с Кимом Трампу помешала излишняя самоуверенность

Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына окончились фиаско, пишет Le Monde. И причина в том, что американский президент делал ставку на личное общение с лидером КНДР и на заинтересованность его страны в снятии санкций. По мнению журналиста французского издания, это было неоправданно.

«В отношении Северной Кореи дипломатия Трампа стала жертвой его наивности», — пишет Le Monde о прошедших переговорах двух лидеров. По словам автора статьи, американский президент сделал ставку на свои личные отношения с Ким Чен Ыном и на экономические перспективы для Пхеньяна — «и напрасно».

Именно личное присутствие лидеров, как считалось, должно было придать динамики переговорам. И при этом именно из-за этого переговоры в Ханое и провалились, считает автор статьи. Причём ограниченность этого подхода показала ещё первая встреча в Сингапуре. Так, сразу после неё Трамп написал в Twitter, что северокорейской ядерной угрозы больше не существует. Но при этом, как оказалось, у сторон совершенно разное восприятие понятия «денуклеаризация», о которой они говорили.

В Ханое лидеры пытались договориться об условиях сделки. Речь идёт о закрытии ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене в обмен на снятие санкций США. Но при этом американская разведка якобы установила, что у КНДР есть как минимум ещё одна площадка для создания ракет.

Впрочем, совсем незадолго до того, как лидеры признали неудачу, глава КНДР говорил, что сам его приезд говорит о его готовности к сделке, а Трамп сыпал в его адрес похвалой. Так, например, он рассказал, как Ким заверил его, что ничего не знал об американском студенте, который попал в северокорейскую тюрьму и, вернувшись оттуда в вегетативном состоянии, вскоре скончался.

Дональд Трамп особое внимание уделял перспективам экономического развития, которые открылись бы перед Северной Кореей после отмены санкций. Однако, по словам автора статьи, это недостаточная цена в обмен на отказ от обладания ядерным оружием, которое обеспечивает выживание северокорейского государства.

А Ким, в свою очередь, переоценил готовность Трампа к уступкам. Так, и во время пресс-конференции Трамп неоднократно обращался к своему госсекретарю Помпео, чтобы он напомнил о границах, в которых обозначена позиция США на переговорах. Такой твёрдости президента порадовались политики-республиканцы в США, которые опасались, что Трамп пойдёт на излишние уступки ради дипломатической победы.

Однако всё же избежать впечатления непрофессионализма не удалось, отмечает журналист. Так, по словам экспертов, причина фиаско может быть в излишнем доверии, в плохой подготовке и в том, что Трамп был слишком уверен в успехе.

Например, его должен был насторожить тот факт, что после Сингапура новые встречи откладывались и отменялись. А дипломаты, которые с обеих сторон занимались этим вопросом, были назначены недавно и не смогли проникнуть в суть проблем. И если корейский чиновник в целом этой темой уже занимался, то представитель Трампа вообще не обладает никаким опытом.

По дороге домой госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что переговоры будут продолжены, но не сказал когда. В свою очередь, Пхеньян заявил, что своих позиций менять не собирается, пишет Le Monde.