Bloomberg: торговое соглашение с Китаем грозит США потерей авторитета

Дональд Трамп пытается как можно скорее заключить с Пекином торговое соглашение, в результате которого он получит краткосрочную политическую выгоду, но не конкретные изменения, пишет Bloomberg. Более того, подобная непродуманная политика Белого дома может навредить репутации США в глазах Китая и всего мирового экономического порядка, считает издание.

Дональд Трамп уверен, что ему удастся одержать ещё одну победу в торговле, в этот раз над Китаем. Американский президент утверждает, что США добились «существенного» прогресса в переговорах, и, весьма вероятно, вскоре он отправится на встречу с Си Цзиньпином, чтобы окончательно утвердить долгожданное соглашение, пишет Bloomberg.

Но, по мнению издания, эта новая «победа» Трампа выглядит значительной только на словах. Более того, в долгосрочной перспективе это торговое соглашение может подорвать авторитет США в глазах Китая и всего мирового экономического порядка.

На первый взгляд, американская сторона добилась на переговорах определённого успеха. Но этот прогресс либо касается вопросов, которые малозначительны для Пекина, например, если речь идёт о сокращении торгового дефицита, либо совпадают с его текущей политикой, например, в области совершенствования прав на интеллектуальную собственность. Пока же китайская делегация ловко уклоняется от уступок, которые привели бы к коренным изменениям в политическом и экономическом курсе азиатской страны, где господствует государственное регулирование.

Не исключено, что продолжающиеся переговоры ещё дадут заметный результат. Но такая вероятность уменьшается с учётом того, что Трамп стремится как можно скорее заключить сделку, считает Bloomberg.

По мнению издания, это значит, что ситуация с американо-китайским торговым соглашением будет развиваться по до боли знакомому сценарию — Трамп похвалится своими достижениями, но будет довольствоваться малым. Так, в прошлом году он рассказывал о «совершенно новом» договоре свободной торговли с Южной Кореей, но изменения оказались «чисто косметическими». Помимо пары «бесполезных поправок» глава Белого дома смог лишь «шантажом» добиться от Сеула введения квоты на экспорт стали в США.

Новый вариант соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA) содержит более существенные изменения, особенно в части продажи автомобилей, молочных продуктов и цифровых технологий. Но эксперты отмечают, что договор не претерпел существенных изменений и едва ли отразится на торговых потоках.

Между тем, по словам издания, «мелочный» подход, с которым Трамп ведёт торговые дела с союзниками, уже негативно сказался на репутации Вашингтона. Последствия сделки с Поднебесной могут оказаться ещё более серьёзными.

Уступка президента США укрепит китайских лидеров во мнении, что они могут пересидеть переизбираемых американских политиков, какими бы воинственно настроенными те ни казались. В результате, когда в следующий раз Вашингтон начнёт жаловаться на торговые методы Пекина, то столкнётся с ещё более активным сопротивлением.

Но гораздо важнее то, что Трамп в определённой степени подталкивает экономическую политику КНР к «неверному пути». Очевидно, что покупка Пекином больших объёмов американского продовольствия, энергоносителей и другой продукции может произойти только при вмешательстве государства. В итоге Вашингтон оказывается в неудобном положении: он требует, чтобы китайские бюрократы игнорировали рынок и изменяли торговые потоки в пользу США. Иными словами, ради дополнительной продажи сои Америке придётся платить высокую цену — поступиться своими базовыми экономическими принципами, рассуждает издание.

Но в действительности американские компании хотят, чтобы китайские власти не вмешивались в торговлю и чтобы рыночные силы и частные компании увеличили своё влияние в экономике Поднебесной. Только тогда страна станет «более открытым и справедливым местом для ведения бизнеса», подчёркивает Bloomberg.

«После окончания Второй мировой войны США играют ведущую роль в формировании международного порядка, основанного на свободном предпринимательстве, открытом рынке и мирной интеграции. Трамп тоже утверждает, что его политика призвана создать «честную» торговлю политику через разрушения оставшихся барьеров. Но сделка с Китаем раскрывает его желание пожертвовать многолетними американскими идеалами ради краткосрочной политической выгоды», — обращает внимание издание.

Более того, Трамп рискует усугубить ситуацию, если решит вмешаться в дело против финансового директора китайской компании Huawei, чтобы закрепить сделку. Ведь тем самым он подорвёт статус американской судебной системы в мире.

«Но даже если Трамп не зайдёт так далеко, он ослабит возможность Вашингтона воздействовать на глобальный экономический порядок, сводя на нет влияние и авторитет США. И будьте уверены, мир наблюдает за этим. В то время как Трамп намеревается с головой уйти в очередную торговую войну — в этот раз с Европой и Японией из-за автомобилей — их руководителям будет хорошо известно о разнице между заявленными целями президента и реальными последствиями. Погоня Трампа за крупными «победами» грозит США ещё большими потерями», — заключает Bloomberg.