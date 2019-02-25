Guardian: глава британской спецслужбы увидел потенциальную угрозу в технологиях Китая

На конференции в Сингапуре директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг призвал проявлять осторожность при сотрудничестве с китайскими технологическими фирмами, пишет The Guardian. Комментарий чиновника прозвучал на фоне растущего международного опасения, что внедрением будущей сверхскоростной мобильной связи 5G занимается компания Huawei, подозреваемая США и рядом других стран в работе на разведку Пекина, отмечает издание.

Соединённое Королевство — «ведущая кибердержава», но она должна остерегаться угроз со стороны китайских технологий и быть готовой к наступательным хакерским операциям. С таким предупреждением выступил директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг, пишет The Guardian.

Его комментарий прозвучал на фоне растущего международного опасения, вызванного тем, что внедрением будущей сверхскоростной мобильной связи пятого поколения 5G занимается технологический гигант Huawei. Некоторые страны, включая США, запретили этой китайской компании участвовать в разработке их телекоммуникационных сетей, считая, что спецслужбы Пекина могут использовать её для шпионажа.

«Мы должны понять шансы и угрозы, которые несёт технологическое предложение Китая, понять глобальный характер сетей поставок и предоставления услуг независимо от происхождения поставщика, получить чёткое представление о последствиях стратегии по закупке китайских технологий на Западе», — заявил глава GCHQ на конференции в Сингапуре.

«Нам необходимо помочь нашим правительствам решить, какие элементы этого расширения можно принять, какие нуждаются в оценке риска и какие будут всегда требовать суверенного или коалиционного решения. Это огромный сложный стратегический вызов, который растянется на несколько следующих десятилетий… Его решение станет ключевым для процветания и безопасности, выйдя далеко за пределы контрактов по 5G», — добавил Флеминг.

Глава GCHQ также предположил, что в чрезвычайных случаях его ведомству необходимо иметь возможность использовать компьютерные атаки, чтобы «срывать, расстраивать или пресекать» угрозы из-за рубежа. При этом он отметил, что подобные действия должны регулироваться соответствующим международным и внутренним законодательством утверждает издание.

«Кибернаступление — это ключевая часть киберарсенала нашей страны», — заявил Флеминг. Он также подтвердил, что Британия вместе с рядом других стран уже успешно проводили «подрывные онлайн операции» против ИГ*, обращает внимание The Guardian.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.