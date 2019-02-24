Guardian: глава МИД Великобритании записал Словению в «вассалы» СССР

Во время визита в Любляну британский министр иностранных дел Джереми Хант по ошибке назвал Словению бывшим «вассальным государством» Советского Союза, пишет The Guardian. В действительности страна входила в состав Югославии, которая в годы холодной войны имела весьма непростые отношения с Москвой и придерживалась независимого курса, отмечает издание.

Во время визита в Любляну министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант допустил ошибку. Он заявил, что Словения была «вассальным государством Советского Союза», пишет The Guardian.

В действительности Словения являлась «богатейшей республикой» в составе Югославии. Это бывшее балканское государство находилось за пределами железного занавеса и участвовало в создании Движения неприсоединения, напоминает издание.

По словам The Guardian, у Югославии были непростые отношения с Советским Союзом. Её лидер Иосип Броз Тито «открыто бросал вызов гегемонии Москвы» и выступал за идею независимого пути к социализму.

«Это мой первый визит в Словению в качестве министра иностранных дел. Не первый визит в жизни, но первый рабочий визит. И я очень рад, потому что, будучи дружественной европейской страной, Великобритания очень гордится тем, как преобразилась Словения за последние 30 лет», — заявил Хант на совместной пресс-конференции со своими словенским коллегой Миро Цераром.

«Это по-настоящему невероятная трансформация из вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО, страну с процветающей экономикой, растущей из года в год туристической сферой. И это действительно пример Европы в её лучшем проявлении», — добавил британский дипломат.

Заявление Ханта возмутило бывшего спикера Национальной ассамблеи Словении Милана Брглеза. Он также раскритиковал местные власти за то, что они не отреагировали на неуместную реплику британского гостя и, возможно, даже не заметили «оскорбления в адрес страны и её граждан».

Хант уже не в первый раз совершает серьёзную оплошность во время важных встреч. Так, на переговорах в Пекине он ошибочно назвал свою жену-китаянку «японкой», отмечает The Guardian.