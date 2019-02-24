Times: «не самые невинные картинки» — британских судей призвали подучить язык эмодзи

Рассматривая текстовые сообщения в качестве доказательств, британские суды всё чаще имеют дело с эмодзи. Однако судьи не всегда могут правильно интерпретировать изображения, ведь на первый взгляд самые невинные иконки могут нести сексуальный и даже криминальный подтекст. Как сообщает The Times, адвокаты призвали Высокий суд Англии и Уэльса выработать единый подход к трактовке эмодзи.

Для высокопоставленного судьи Высокого суда Англии и Уэльса, одного из высших судов Великобритании, текстовое сообщение с эмодзи в виде баклажана или кленового листа выглядит вполне безобидно. Однако адвокаты призывают судей подробнее ознакомиться со значением многих иконок, в которых может читаться сексуальный или даже криминальный подтекст, пишет The Times.



Как отмечает газета, небольшие изображения с улыбающимися рожицами, животными или погодными явлениями всё чаще фигурируют в слушаниях по трудовому, семейному и даже уголовному праву в Великобритании. В США это и вовсе распространённая практика.



По словам адвоката Фелисити Герри, специализирующейся на тяжких уголовных преступлениях, британской системе юриспруденции нужен единый подход к трактовке значений эмодзи и инициативу должен возглавить Высокий суд. Как подчеркнула Герри, несмотря на свой суровый и несколько устаревший образ, королевские адвокаты и судьи часто имеют дело с вопросами, связанными с современными технологиями.



Но без единых, подтверждённых экспертами критериев различные изображения эмодзи могут трактоваться как угодно. По словам Герри, существует опасность, что «адвокаты будут неверно интерпретировать сообщения с использованием эмодзи, что в свою очередь может привести к несправедливым решениям со стороны судей». Порой самые обычные картинки могут приобретать двойной смысл: так, уже упомянутый баклажан может символизировать эрекцию, а кленовый лист — марихуану. И это нужно учитывать в судебных разбирательствах.



Адвокаты, практикующие в других отраслях права, согласны с Фелисити Герри. Эксперт по детскому праву Наташа Филлипс подчёркивает: «Использование эмодзи среди доказательных материалов становится более частым, поскольку технологии предлагают новые способы общения, так что судам придётся к этому адаптироваться».



Кроме вопросов толкования, с эмодзи связан и ряд других проблем, более технического характера. Как обратила внимание Филлипс, в то время как Google уже позволяет осуществлять поиск по эмодзи, судебные базы данных такими функциями не оснащены. Поэтому, когда речь идёт о делах, где фигурируют иконки, сложно найти прецеденты или схожие случаи.