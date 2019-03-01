Der Standard: конфликт в Кашмире грозит всему миру «фатальными последствиями»

Ситуация в Кашмире накалена, и существует «реальная угроза» начала ядерной войны между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard. Ядерный же конфликт будет иметь не только локальные, но и «глобальные фатальные последствия», предупреждает журналист австрийского издания.

Ситуация в Кашмире накалена, и существует «реальная угроза» начала ядерной войны между Индией и Пакистаном, пишет австрийская газета Der Standard.

«В случае роста напряжённости в Кашмире миру даже может грозить ядерная зима», — предупреждает автор статьи Фабиан Зоммавилла.

Воевали Индия и Пакистан уже четыре раза, и в двух случаях рассматривалась возможность применения ядерного оружия, напоминает журналист Der Standard.

«И с каждым новым конфликтом растёт страх, что ядерное оружие всё таки применят», — констатирует Зоммавилла.

Более того, отмечает автор статьи, в прошлом министр обороны Пакистана и пакистанские советники по национальной безопасности неоднократно заявляли, что они готовы задействовать все имеющиеся у них виды вооружений.

В последние годы Индия и Пакистан потратили на оборону десятки миллиардов евро. Только в 2018 году Нью-Дели инвестировала в армию около €50 млрд, а Исламабад — порядка €10 млрд, уточняет журналист австрийской газеты.

Обе страны обладают различными типами ракет. Армия Пакистана насчитывает 2,5 тыс. танков, 1,6 тыс. бронемашин и около 4,5 тыс. артиллерийских орудий. В свою очередь, армия Индии — 3,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 4,5 артиллерийских орудий. К тому же по количеству боевых самолётов индийские ВВС в два раза превосходят пакистанские ВВС.

«В частности, поэтому пакистанская сторона и пытается сгладить это неравенство при помощи ядерного оружия. В распоряжении каждой из сторон, согласно Sipri, от 130 до 150 ядерных боеголовок, — подчёркивает автор статьи Фабиан Зоммавилла. — Ядерный же конфликт будет иметь не только локальные, но и глобальные фатальные последствия».