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Economic Times: Россия и Индия ищут альтернативу доллару в сделке по С-400

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Москва уверена, что американские финансовые санкции никак не скажутся на поставке ракетных комплексов С-400 в Индию, пишет The Economic Times. При этом, как отмечает издание Россия и Дели изучают альтернативные каналы оплаты сделки, включая национальные валюты.
Economic Times: Россия и Индия ищут альтернативу доллару в сделке по С-400
Reuters

Россия заявила, что американские финансовые санкции не окажут никакого влияния на поставку ракетных комплексов С-400 в Индию. При этом на данный момент ведётся разработка альтернативных способов оплаты сделки, в том числе и в национальных валютах, пишет The Economic Times.

По словам высокопоставленного российского чиновника, революционная система ПРО, которая может уничтожать цели на дистанции до 300 км, должна поступить в Индию к октябрю следующего года. Кроме того, он добавил, что западные санкции никак не скажутся на технических аспектах сделки.
 
В то же время американские санкции, препятствующие финансовым институтам вести бизнес с российскими военными компаниями, по-прежнему мешают платежам, так как некоторые банки не слишком горят желанием брать на себя дополнительные риски. Москва, тем не менее, утверждает, что доллары уже нельзя считать универсальной обменной валютой, добавляя, что оплату можно произвести по другим каналам.
 
«Мы не видим, каким образом санкции могут сказаться на контракте. Самое важное, чтобы системы транзакций начали функционировать как можно скорей, чтобы мы могли выполнить наши обязательства. Мы создаём собственную систему для денежных транзакций… Кроме того, и у Индии, и у России устойчивые национальные валюты», — отметил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, добавив, что Дели получит ультрасовременную систему в ближайшее время.
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источник
Economic Times Индия Азия
теги
армия Индия ПРО ракета Россия С-400 торговля
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