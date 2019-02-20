Hürriyet: Эрдоган не прислушался к настойчивому призыву США отменить сделку по российским С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг призывы Вашингтона, который настаивает на том, чтобы Анкара отказалась от закупки российских С-400, пишет Hürriyet Daily News. Он напомнил американской стороне, что ранее его страна просила западных союзников предоставить ей ЗРК, однако добиться поставок Турции так и не удалось.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил настойчивые призывы Соединённых Штатов отменить сделку между Анкарой и Москвой по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Hürriyet Daily News. Он также заявил, что Вашингтону не следует смешивать вопрос о поставках ЗРК с сотрудничеством двух членов НАТО в Сирии.
Эрдоган заявил, что Турция была вынуждена искать альтернативные зенитно-ракетные комплексы и достигла соглашения по поставкам российских С-400 в то самое время, когда страна на фоне растущих рисков на своей границе нуждалась в подобном вооружении, но не находила поддержки у своих союзников.
«Мы просили западных союзников предоставить зенитно-ракетные комплексы, однако (из страны. — ИноТВ) были лишь выведены уже существовавшие системы, а новых нам не дали», — посетовал президент Турции, говоря об американских ЗРК Patriot, которые ранее размещались у турецкой границы.
Эрдоган не стал напрямую указывать на США, но намекнул на то, что «союзник Турции» пытался убедить Анкару отказаться от идеи поставок комплексов С-400.
«Поставка С-400 из России — исход этой гонки. Теперь вы говорите нам отказаться от покупки С-400», — отметил турецкий лидер.
«Вы не предоставляете нам совместного производства и финансовой поддержки», — упрекнул американцев Эрдоган, ссылаясь на продолжающиеся переговоры с США по закупке систем Patriot, для поставок которых Вашингтон поставил перед Анкарой условие об отказе от ЗРК С-400.
Он также раскритиковал США за поставки вооружений курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которых турецкие власти называют террористами.
«Вы поставляете террористам 22-23 тыс. грузовиков с оружием, но не даёте мне ничего даже тогда, когда я говорю, что заплачу за это. А им вы даёте бесплатно. Какой же это альянс? О каком альянсе НАТО идёт речь? Если наши требования не будут удовлетворены, то мы примем меры», — подчеркнул Эрдоган.
Жёсткие предупреждения со стороны турецкого лидера прозвучали в то самое время, когда Вашингтон наращивает давление на Анкару, добиваясь отмены её сделки с Россией по комплексам С-400. Сделать это предлагается в обмен на предоставлении Турции американских ЗРК Patriot. США, как отмечает Hürriyet Daily News, уже передали свои предложения Анкаре, однако этот план не предусматривает совместного производства или помощи с предоставлением кредитов.
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