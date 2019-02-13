Economic Times: Индия надеется приобрести у России 21 истребитель МиГ-29

Индия ведёт переговоры о покупке российских многоцелевых истребителей МиГ-29, передаёт Economic Times. Отмечается, что Россия предложила продать 21 самолёт старого поколения за $847 млн, это предложение в настоящий момент рассматривается индийской стороной.
Индия ведёт переговоры о поставке Россией многоцелевых истребителей МиГ-29 в сжатые сроки на фоне острой потребности в военных самолётах Военно-воздушных сил страны, сообщает Economic Times.
Вопрос поставки 21 истребителя, которые Индия впервые приобрела в 80-ых годах прошлого века, индийская сторона подняла в январе этого года, однако об этом стало известно только сейчас.
Ожидается, что на покупку правительство выделит чуть меньше $847 млн, то есть по $40 млн за самолёт, в том числе за оружейные системы, подготовку персонала и пилотов, а также вспомогательное оборудование, необходимые для создания новой эскадрильи.
При этом, решение о закупке МиГ-29 может быть связано с возможными проблемами с поставками французских Rafale. По данным Economic Times, стоимость МиГ-29 значительно уступает цене этих многоцелевых истребителей. Впрочем, предполагается, что Россия продаст Индии самолёты старого поколения, которые затем будут улучшены по последним стандартам.
«Была названа весьма разумная цена, и мы рассматриваем и оцениваем предложение. Двусторонняя встреча состоялась в прошлом месяце», — приводит Economic Times слова анонимного источника.
На сегодня на вооружении Военно-воздушных сил Индии стоят три эскадрильи российских МиГ-29, которые в настоящий момент проходят процесс модернизации на одной из баз индийских ВВС. Кроме того, в распоряжении Военно-морских сил Индии имеются 45 палубных истребителей МиГ-29КУБ.
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