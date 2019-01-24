Drive: в сеть «утекли» фотографии ударного российского беспилотника «Охотник»

В соцсетях появились фотографии, на которых предположительно запечатлён российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», пишет Drive. Новые изображения, если допустить их подлинность, являются самым свежим доказательством того, что Россия не оставляет стремлений создать малозаметный БПЛА. В то же время США, по крайней мере публично, игнорируют эту перспективную систему вооружения, отмечает издание.

В соцсетях появились фотографии, на которых якобы изображён российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». Этот проект на протяжении нескольких лет в том или ином виде разрабатывается компанией «Сухой», пишет The Drive.

По словам издания, на первом снимке можно увидеть, как выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло» аппарат стоит на замёрзшей взлётной полосе. Вторая фотография, сделанная с немного другой точки, показывает основное шасси беспилотника.

Издание не исключает, что изображения «утекли» в интернет целенаправленно. Ведь Министерство обороны РФ «рекламировало» готовящиеся испытания нового БПЛА ещё с лета прошлого года.

Сам аппарат выглядит «весьма внушительным и основательным». Его шасси имеют дизайн, сходный с тем, что используется на современных российских тактических истребителях. Конфигурация «Охотника» напоминает что-то среднее между американскими беспилотниками X-47B и X-45С, а также аналогичные проекты других стран. Расположенные на фюзеляже выпуклости, вероятнее всего, необходимы лишь для испытаний, и будут отсутствовать в финальной версии, рассуждает The Drive.

«В следующем году «Охотник» выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полёт этого беспилотника. Это серьёзная задача для нас», — заявлял в декабрьском интервью замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Кроме того, в ноябре анонимный источник сообщил российским СМИ, что прототип «Охотника» завершил свои первые наземные испытания на территории Новосибирского авиазавода, который сотрудничает с «Сухим». Аппарат набрал скорость 200 км/ч, но подъём в воздух не выполнялся. Вместе с тем сообщалось, что руление, разбег, набор скорости и остановка в конце взлётной полосы выполнялись беспилотником «полностью автономно». Вполне возможно, что новые фотографии были сделаны как раз в это время, полагает издание.

Примечательно, что в соцсетях не так давно появился снимок российского Су-57 с «уникальной маркировкой» на хвосте. Этот рисунок представляет собой силуэты истребителя и «Охотника», пересечённые молнией, которая является универсальным символом «электронной связи и обмена информацией», утверждает The Drive.

По мнению издания, Россия намерена разработать БПЛА, способный действовать в команде с пилотируемым воздушным судном. Идея использования беспилотников в качестве «верного сопровождения» для Су-57 и впоследствии для других самолётов выглядит «очень разумной», считает издание.

По его словам, «Охотник» может помочь «преодолеть известные недостатки» Су-57 и создать эффективное звено. Что, разумеется, не исключает применения БПЛА в качестве независимой боевой единицы для нанесения удара или проведения разведопераций.

Новые изображения, если допустить их подлинность, являются самым свежим доказательством того, что Россия не оставляет стремлений создать малозаметный БПЛА. Китай, Индия и европейские страны движутся в том же направлении. В то же время Соединённые Штаты, по крайне мере публично, продолжают вести себя так, словно эта «инновационная технология» даже не существует, хотя её потенциал был раскрыт ещё 15 лет назад.

«Если «Сухой» будет следовать ранее объявленному расписанию, и «Охотник» совершит свой первый полёт грядущей весной, то нам не придётся ждать слишком долго, чтобы увидеть, насколько российские мечты о малозаметном беспилотном боевом самолёте приблизились к реальности», — заключает The Drive.