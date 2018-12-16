NI: ВМС США рискуют проиграть России и Китаю из-за проблем с палубной авиацией

В своём новом исследовании вашингтонский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предрекает американскому флоту поражение в войне с Россией или Китаем. По мнению авторов доклада, американские авианосные соединения не обладают достаточной дальностью действия, выносливостью, живучестью и специализацией, чтобы противостоять «армиям великих держав», передаёт The National Interest.

ВМС США грозит поражение в гипотетической битве с вооружёнными силами России или Китая, пишет The National Interest со ссылкой на новое исследование вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA). По словам авторов доклада, американским авианосным соединениям не хватает дальности действия, выносливости, живучести и специализации, «необходимых для победы над армиями сверхдержав».

Американский флот насчитывает десять авианосцев с ядерной энергетической установкой, но только девять крыльев палубной авиации, потому что по крайней мере один из кораблей постоянно находится на ремонте. ВМС США рассчитывают, что в случае кризиса им удастся развернуть шесть авианосцев в течение 30 дней, а остальные должны присоединиться к ним в течение трёх месяцев, поясняет издание.

Во время холодной войны типичный боевой самолёт в воздушном крыле ВМС США имел дальность полёта 1800 миль и грузоподъёмность семь тонн. Но состав подразделения, как и сам мир, изменился. Ведь после распада СССР у американского флота не оказалось «равного соперника», отмечают составители доклада.

Постепенно ВМС США лишились противолодочных самолётов S-3B Viking и истребителей F-14 Tomcat. В итоге к 2018 году дальность полёта палубной авиации сократилась до 1300 миль. В то же самое время Россия и Китай занимались разработкой противокорабельных ракет большой дальности и другого оружия, представляющего серьёзную угрозу авианесущим группам.

«Крылья палубной авиации должны иметь возможность действовать на большей дистанции и в более напряжённой обстановке, с которой им не приходилось сталкиваться со времён холодной войны», — считают эксперты CSBA. В качестве решения проблемы они предлагают создать для авианосных подразделений новые истребители дальнего действия и беспилотники.

Авторы исследования предупреждают, что без серьёзной модернизации авианосцы и палубная авиация ВМС США рискуют потерять актуальность. Эксперты предлагают срочно заняться существующими во флоте проблемами, либо перенаправить средства на более важные воинские подразделения.