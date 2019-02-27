Al Jazeera: Минобороны Пакистана сообщило об уничтожении двух индийских самолётов

Представители пакистанской армии утверждают, что им удалось подбить два индийских военных самолёта и арестовать двух пилотов в спорном регионе Кашмир. Этот инцидент стал новым витком обострения отношений между соседними странами, обладающими ядерным оружием, сообщает Al Jazeera.
Пакистанские Вооружённые силы сообщили, что им удалось сбить два индийских военных самолёта, нарушивших воздушное пространство страны, и арестовать двух пилотов в спорном регионе Кашмир, передаёт Al Jazeera.
Днём ранее ВВС Индии нанесли авиаудары по объектам, находящимся на контролируемой Пакистаном территории. Предполагаемой целью операции был лагерь боевиков, которых обвиняют в недавнем теракте, унёсшем жизни 40 индийских военнослужащих.
Представители Исламабада пообещали ответить на «индийскую агрессию». В результате три пакистанских истребителя вторглись в воздушное пространство страны. Однако после перехвата индийскими самолётами они улетели обратно.
Это новое обострение отношений заметно повышает риск конфликта между двумя ядерными государствами. После получения независимости от Великобритании в 1947 году Пакистан и Индия уже трижды воевали друг с другом, отмечает Al Jazeera.
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