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Al Jazeera: Минобороны Пакистана сообщило об уничтожении двух индийских самолётов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представители пакистанской армии утверждают, что им удалось подбить два индийских военных самолёта и арестовать двух пилотов в спорном регионе Кашмир. Этот инцидент стал новым витком обострения отношений между соседними странами, обладающими ядерным оружием, сообщает Al Jazeera.
Al Jazeera: Минобороны Пакистана сообщило об уничтожении двух индийских самолётов
Reuters
Пакистанские Вооружённые силы сообщили, что им удалось сбить два индийских военных самолёта, нарушивших воздушное пространство страны, и арестовать двух пилотов в спорном регионе Кашмир, передаёт Al Jazeera. 
 
Днём ранее ВВС Индии нанесли авиаудары по объектам, находящимся на контролируемой Пакистаном территории. Предполагаемой целью операции был лагерь боевиков, которых обвиняют в недавнем теракте, унёсшем жизни 40 индийских военнослужащих.
 
Представители Исламабада пообещали ответить на «индийскую агрессию». В результате три пакистанских истребителя вторглись в воздушное пространство страны. Однако после перехвата индийскими самолётами они улетели обратно. 
 
Это новое обострение отношений заметно повышает риск конфликта между двумя ядерными государствами. После получения независимости от Великобритании в 1947 году Пакистан и Индия уже трижды воевали друг с другом, отмечает Al Jazeera.
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источник
Al Jazeera Катар Азия
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