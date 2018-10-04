WSJ: США накажут всех за покупку С-400, но для Индии могут сделать исключение

Если Вашингтон решит ввести санкции против Нью-Дели за покупку у Москвы комплексов ПВО С-400, то тем самым он разрушит культивируемое сотрудничество для противостояния Китаю, пишет The Wall Street Journal. Поэтому американские власти осторожничают, и, по мнению экспертов, могут вообще пойти на попятную в этом вопросе, отмечает издание.

Вашингтон будет внимательно следить за одной из тем на предстоящей встрече Нарендры Моди с Владимиром Путиным. А именно за возможным соглашением о покупки Индией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Wall Street Journal.

Американские власти приняли санкции против военно-промышленного комплекса России и преследуют тех, кто ведёт со страной бизнес. Но если они решат наказать Нью-Дели за сделку с Москвой, то разрушат культивируемое сотрудничество с Индией, которую в Вашингтоне считают ключевым элементом «стратегии по созданию противовеса усиливающемуся Китаю».

В то же время, делая исключения для Индии, которая собирается закупить российское вооружение на сумму $5 млрд., США рискуют подорвать «набирающую обороты кампанию против Москвы», подчёркивает издание.

В прошлом месяце Минфин и Госдепартамент США ввели ограничительные меры в отношении Китая за покупку российских истребителей Су-35 и ракет С-400. Представители ведомств заявили, что этот шаг должен стать сигналом для других стран, планирующих аналогичные сделки с Москвой, напоминает The Wall Street Journal.

Тем не менее, Индия отказалась разрывать соглашение с Кремлём. Более того, как ожидается, официальная церемония подписания договора состоится во время визита в страну российского президента, отмечает издание.

Россия с давних пор является крупнейшим источником военного оборудования для Нью-Дели. Её поставки запасных частей и техническое обслуживание остаются «критически важными» для индийской обороны. Военное руководство страны рассматривают систему С-400, способную отслеживать и сбивать самолёты на расстоянии нескольких сотен километров, в качестве важного преимущества перед соседними Пакистаном и Китаем, поясняется в статье.

По словам издания, сделка также отражает попытку Индии восстановить отношения с Россией. В последние годы связи между двумя странами ослабли после того, как Нью-Дели решил покупать военное оборудование у США, включая патрульные самолёты и ударные вертолёты.

Между тем индийский рынок остаётся важным для ВПК России. Только в прошлом году страна экспортировала в Индию оружия на сумму $2 млрд., что, по некоторым данным, составило порядка 13% от её мировых продаж, обращает внимание The Wall Street Journal.

Индийские власти надеются: США поймут, что их страна не может разорвать или испортить связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию высказал представитель аналитического центра Observer Research Foundation Харш Пант. Он добавил, что введение санкций будет «в высшей степени деструктивным».

«Это даст новую жизнь старым дебатам и подозрениям в Индии относительно планов США», — отметил эксперт. В результате, на его взгляд, в течение определённого времени правительство не сможет добиться какого-то заметного прогресса в отношениях с Америкой.

Тем временем США добиваются заключения новых соглашений по вопросам безопасности в Азии, привлекая на свою сторону Индию, Японию и Австралию для противостояния Китаю, который чувствует себя в регионе «всё более уверенно». Вашингтон и Нью-Дели уже подписали два пакта, которые позволяют им пользоваться военными базами друг друга для ремонта и пополнения запасов.

Эксперт по американо-индийской политике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Ричард Россоу полагает, что США, весьма вероятно, сделают исключение для Индии, позволив ей заключить сделку с Россией, потому что на кону более долгосрочные задачи в сфере безопасности. «Это слишком важно, чтобы не сделать (исключения. — ИноТВ), хотя это будет болезненно», — рассуждает аналитик.

До сих пор американские власти делали противоречивые заявления о российско-индийской сделке. Кроме того, они безуспешно пытались убедить союзницу по НАТО Турцию отказаться от покупки С-400, отмечает The Wall Street Journal.