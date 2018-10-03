Daily Express: Индия купит у России С-400 вопреки американским санкциям

Индия решила закупить у России пять зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», пойдя наперекор американским санкциям против Москвы, сообщает The Daily Express. И хотя ранее индийские власти с опасением относились к покупке военного оборудования у России, так как это нарушает закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», теперь же они не намерены поддаваться давлению США.

Индия решила закупить у России пять зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», что идёт наперекор американским санкциям против Москвы, сообщает The Daily Express.

Ранее индийские власти с опасением относились к покупке военного оборудования у России, так как это нарушает закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

«Мы уже сообщили нашу позицию по этому вопросу Вашингтону», — заявил тем не менее высокопоставленный сотрудник министерства обороны Индии.

Индия, вероятно, будет добиваться от властей США отступления от закона, но источники в Вашингтоне заявили, что это не гарантировано, а также предупредили, что сделка может привести к введению санкций.

Как отмечает издание, сделка была утверждена ранее на этой неделе комитетом по вопросам безопасности Индии, который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди.

Ожидается, что официальное соглашение между правительствами будет объявлено в ходе 19-го индийско-российского саммита, который состоится 5 октября.

«Видимо, индийское оборонное ведомство убеждено, что система С-400 «Триумф» идеально подходит для заполнения критически важного пробела в наших нынешних возможностях», — отметил экс-советник министерства обороны Индии Амит Каушиш.

«В этом случае у Индии нет никаких оснований поддаваться давлению США и отказываться от закупок военного оборудования из России», — добавил он.

Как утверждает британское издание, ожидается, что Индия также объявит о заключении межправительственного контракта с Объединённой судостроительной корпорацией России на покупку двух фрегатов класса «Кривак» стоимостью около $2,2 млрд.

Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение о совместном производстве в Индии автоматов АК-103.

В настоящее время Индия также намерена добиться нового рамочного соглашения с Россией сроком на 10 лет по производству и модернизации не менее десятка типов российских систем вооружения в Индии, в число которых входят истребители Су-30МКИ, вертолёты серий Ми и Ка, танки Т-90, артиллерийские орудия и пусковые установки «Смерч», пишет The Daily Express.