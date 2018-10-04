Nikkei: визит Путина в Индию обещает увенчаться сделкой по С-400, несмотря на угрозы США

Соглашение о поставках в Индию российских зенитно-ракетных систем С-400 может быть подписано уже на этой неделе, в ходе официального визита Владимира Путина в Нью-Дели, передаёт Nikkei Asia Review. Как отмечает издание, для индийских ВВС покупка российских ракетных комплексов — насущная необходимость из-за напряжённых отношений с соседним Китаем и Пакистаном. При этом, как сообщается, индийское правительство рассчитывает избежать санкций со стороны США за заключение сделки с Москвой.

Ожидается, что соглашение о поставке в Индию российских ракетных комплексов С-400 стоимостью более $ 5 млрд будет подписано Владимиром Путиным и и индийским премьер-министром Нарендрой Моди на этой неделе в Нью-Дели, невзирая на угрозу санкций со стороны США, сообщает Nikkei Asia Review. Как напоминает издание, переговоры о сделке между странами велись с 2015 года.

Покупка пяти ракетных комплексов С-400 «Триумф» и сопутствующего оборудования должна «повысить обороноспособность Индии на границе с оснащёнными ядерным оружием Пакистаном и Китаем», отмечает газета.

Как заявил в понедельник глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков, в ходе официального визита главы Кремля в Индию «планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня будет фигурировать тема ВТС». Позднее о том, что во время визита Путин будет контролировать подписание соглашения о поставке С-400, говорил и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Как напоминает издание, Китай также в этом году стал обладателем передовой российской зенитной ракетной системы, как и истребителей Су-35, приобретённых в конце 2017 года. Эти покупки стали причиной введения в прошлом месяце санкций в отношении Пекина со стороны США. Приобретение вооружений у России нарушает федеральный закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», что позволяет США вводить экономические запреты в отношении партнёров Москвы.

Президент США Дональд Трамп предупредил государства, намеревающиеся купить С-400, о том, что их ждёт та же участь. Тем не менее, по словам издания, Индия, закупающая 60% своих вооружений у России в течение 70 лет, надеется получить от американского правительства «разрешение в порядке исключения» на заключение сделки по С-400. Как отмечается в статье, США — второй крупнейший поставщик вооружений в Индию после России.

На состоявшейся в сентябре встрече министров обороны и глав дипломатических ведомств Индии и США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты «понимают историю взаимоотношений Индии с Россией и унаследованные с прошлых времён системы». «Наша задача не в том, чтобы наказывать важнейших стратегических партнёров, таких как Индия. Они (санкции — ИноТВ) нацелены на то, чтобы повлиять на страну, находящуюся под санкциями, то есть на Россию», — пояснил госсекретарь США.

При этом, как утверждается в докладе, опубликованном в в журнале India Today, индийские ВВС считают закупку системы С-400 «Триумф» «абсолютной необходимостью и частью оборонно-наступательной стратегии для надёжного сдерживания противника на двух фронтах — пакистанском и китайском». Радар раннего обнаружения, которым оснащена российская установка, может обнаруживать до 300 целей на расстоянии 600 км, что позволит ей «заглядывать вглубь территории Пакистана и засекать самолёты, как только они поднимутся в воздух». Кроме того, размещённые на восточной границе с Китаем С-400 смогут с лёгкостью следить за истребителями, отправляющимися с аэродромов на Тибетском плато.

Как напоминает Nikkei, летом 2017 года Индия и Китай в течение 73 дней находились в состоянии военного конфликта на границе с Бутаном, и хотя обе стороны договорились наладить общение, трения в их отношениях всё ещё сохраняются. Что касается Пакистана, отношения с ним ухудшились после того, как прямые переговоры зашли в тупик, а в спорном регионе Кашмир начали происходить перестрелки между военными.