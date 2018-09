Economic Times: Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере атомной энергии

Россия и Индия намерены составить «план действий» по расширению партнёрства в сфере атомной энергетики, сообщает Economic Times. Ожидается, что центральной частью этого плана станет строительство второго энергоблока российской атомной электростанции в Индии, а также запуск локального производства компонентов, предназначенных для АЭС, в рамках программы «Делай в Индии».





Как сообщает газета Economic Times, в ходе ежегодного саммита Россия-Индия, намеченного на 5 октября, Москва и Дели намерены составить «план действий» по расширению партнёрства в сфере атомной энергетики.

Центральной частью этого плана станет строительство второго энергоблока российской атомной электростанции в Индии, а также запуск локального производства компонентов, предназначенных для АЭС, в рамках программы «Делай в Индии».

По информации издания, создание плана действий по расширению сотрудничества в сфере атомной энергетики стало одной из главным тем состоявшегося на прошлой неделе визита в Москву главы МИД Индии Сушмы Сварадж

Как отмечает газета, в настоящее время Россия является единственной страной, строящей в Индии атомную электростанцию. Речь идёт об АЭС Куданкулам — одной из крупнейших АЭС в Индии, оснащённой шестью реактроами типа ВВЭР-1000, мощностью 1000 МВт каждый. В настоящее время два реактора электростанции уже действуют, ведётся строительство третьего и четвёртого реакторов. В ходе прошлогоднего саммита Россия-Индия, прошедшего в Санкт-Петербурге, стороны подписали рамочное соглашение о строительстве пятого и шестого реакторов.

Помимо этого, как сообщает издание, Россия совместно с Индией ведёт работу по строительству АЭР «Руппур» в Бангладеш. Согласно подписанному в марте этого года трёхстороннему соглашению, индийские компании будут участвовать в процессе строительства и запуска