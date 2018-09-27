Economic Times: Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере атомной энергии

Россия и Индия намерены составить «план действий» по расширению партнёрства в сфере атомной энергетики, сообщает Economic Times. Ожидается, что центральной частью этого плана станет строительство второго энергоблока российской атомной электростанции в Индии, а также запуск локального производства компонентов, предназначенных для АЭС, в рамках программы «Делай в Индии».
NEW DELHI: India and Russia are expected to conclude an ‘action plan’ for expanding civil nuclear energy partnership during their annual summit here on October 5.
The action plan will focus on a second site for Russian nuclear plant in India besides localisation of components for nuclear power plants under the ‘Make in India’ programme, bolstering cooperation for existing nuclear power plant in Kudankulam and initiatives in third countries, ET has learnt.
NEW DELHI: India and Russia are expected to conclude an ‘action plan’ for expanding civil nuclear energy partnership during their annual summit here on October 5.
The action plan will focus on a second site for Russian nuclear plant in India besides localisation of components for nuclear power plants under the ‘Make in India’ programme, bolstering cooperation for existing nuclear power plant in Kudankulam and initiatives in third countries, ET has learnt.
NEW DELHI: India and Russia are expected to conclude an ‘action plan’ for expanding civil nuclear energy partnership during their annual summit here on October 5.
The action plan will focus on a second site for Russian nuclear plant in India besides localisation of components for nuclear power plants under the ‘Make in India’ programme, bolstering cooperation for existing nuclear power plant in Kudankulam and initiatives in third countries, ET has learnt.
NEW DELHI: India and Russia are expected to conclude an ‘action plan’ for expanding civil nuclear energy partnership during their annual summit here on October 5.
The action plan will focus on a second site for Russian nuclear plant in India besides localisation of components for nuclear power plants under the ‘Make in India’ programme, bolstering cooperation for existing nuclear power plant in Kudankulam and initiatives in third countries, ET has learnt.
Как сообщает газета Economic Times, в ходе ежегодного саммита Россия-Индия, намеченного на 5 октября, Москва и Дели намерены составить «план действий» по расширению партнёрства в сфере атомной энергетики.
Центральной частью этого плана станет строительство второго энергоблока российской атомной электростанции в Индии, а также запуск локального производства компонентов, предназначенных для АЭС, в рамках программы «Делай в Индии».
По информации издания, создание плана действий по расширению сотрудничества в сфере атомной энергетики стало одной из главным тем состоявшегося на прошлой неделе визита в Москву главы МИД Индии Сушмы Сварадж
Как отмечает газета, в настоящее время Россия является единственной страной, строящей в Индии атомную электростанцию. Речь идёт об АЭС Куданкулам — одной из крупнейших АЭС в Индии, оснащённой шестью реактроами типа ВВЭР-1000, мощностью 1000 МВт каждый. В настоящее время два реактора электростанции уже действуют, ведётся строительство третьего и четвёртого реакторов. В ходе прошлогоднего саммита Россия-Индия, прошедшего в Санкт-Петербурге, стороны подписали рамочное соглашение о строительстве пятого и шестого реакторов.
Помимо этого, как сообщает издание, Россия совместно с Индией ведёт работу по строительству АЭР «Руппур» в Бангладеш. Согласно подписанному в марте этого года трёхстороннему соглашению, индийские компании будут участвовать в процессе строительства и запуска
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