Welt: решение Великобритании разделить Индию и Пакистан привело к одной из крупнейших катастроф ХХ века

Инцидент со сбитыми Пакистаном индийскими самолётами показал, насколько взрывоопасным остаётся Кашмирский конфликт, причины которого были заложены британскими колониальными властями, пишет Die Welt. Ещё в годы колониального владычества, британцы отдали под власть индуистской династии на две трети населённый мусульманами штат Кашмир что, после обретения двумя странами независимости, стало причиной не одного вооружённого конфликта.

Задача британского юриста Сирила Рэдклиффа была незавидной, пишет Die Welt: именно ему необходимо было в 1947 году прочертить линию, которая разделила бы бывшие колонии Британской Империи, Индию и Пакистан, на два независимых государства. Получившаяся в результате его работы «линия Рэдклиффа» стала причиной одной из крупнейших катастроф XX века, считает издание.

Die Welt напоминает, что затем, после ожесточённого противостояния, между Индией и Пакистаном были поделены штаты Пенджаб и Кашмир. При этом, множество мусульман оказалось в индийской части, а множество индуистов и сикхов — в пакистанской. В результате, двадцати миллионам людей пришлось вынужденно переселяться: по данным, приводимым Die Welt, во время переселения погибло минимум 1 млн человек.

Как отмечает издание, многочисленные индо-пакистанские конфликты и обретение Индией и Пакистаном статуса ядерных держав также являются прямым следствием разделения. Недавний инцидент со сбитыми индийскими самолётами только доказывает, насколько взрывоопасным остаётся, так называемый, Кашмирский конфликт.

По мнению издания, корни Кашмирского конфликта находятся в структуре британского владычества в Индии: значительные части страны управлялись местными династиями, которым колониальные власти предоставляли широкую автономию. В XIX столетии британцы отвоевали Кашмир у сикхов и привели к власти индуистскую династию во главе с махараджей, при том, что две трети населения штата не были индуистами. В результате, местные мусульмане начали партизанскую войну против махараджи, который, в конце концов, запросил помощи у Индии и в октябре 1947 года объявил о своём присоединении к Индийскому Союзу. С тех пор произошло уже пять индо-пакистанских войн — одной из главных их причин был вопрос принадлежности Кашмира.

С конца 80-х годов, в Кашмире протекает «непровозглашённая» мини-война, которая уже один раз (в 1998 году) выливалась в крупное столкновение, пишет Die Welt: тогда пакистанские войска вторглись в округ Каргил и были оттеснены индийскими частями.

С тех пор, наблюдатели говорят о том, что регион «балансирует на грани войны»: мусульманские партизаны борются за отсоединение Кашмира от Индии и его вхождение в состав Пакистана. Согласно приводимым изданием оценкам, столкновения в регионе унесли жизни минимум 70 000 человек.