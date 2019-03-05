Welt: Китай вбивает клин между США и их важнейшим союзником на Ближнем Востоке

Несмотря на дипломатические разногласия, экономические узы между Пекином и Иерусалимом крепнут с каждым годом: товарооборот двух стран уверенно растёт, как и китайские инвестиции в технологический сектор Израиля. Как отмечает немецкая газета Die Welt, это тесное сотрудничество вызывает всё больше неудовольствия в Вашингтоне. Там обеспокоены, что Китай может вытеснить США с лидирующих позиций не только в Израиле, но и на всём Ближнем Востоке.

Китай вбивает клин между США и их важнейшим союзником на Ближнем Востоке — Израилем, пишет немецкая газета Die Welt. По замечанию автора статьи, Израиль всё больше втягивается в конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В Израиле постоянно слышны новости об экономических успехах Китая, а местных бизнесменов призывают инвестировать в китайские проекты и двусторонние экономические форумы.

Израиль является важнейшим союзником Америки на Ближнем Востоке — однако это не мешает ему работать над укреплением тесного экономического сотрудничества с Китаем, подчёркивает издание. Китай — второй по важности торговый партнёр Израиля после США, а Израиль является одним из крупнейших поставщиков оружия в Поднебесную.

На фоне торговых разногласий Вашингтона с Пекином США следят за этими развивающимися отношениями с растущим неудовольствием. Америка уже грозит Израилю последствиями.

Между тем Израиль — не исключение. Как сообщается в статье, США теряют свои стратегические позиции на Ближнем Востоке, в то время как Китай стал одним из основных покупателей саудовской, иранской и иракской нефти. Торговые обороты между Пекином и арабскими странами в 2017 году составили примерно €176 млрд, а это в четыре раза больше, чем за три года до этого.

Деятельность Китая в регионе не ограничивается экономикой: китайские военные корабли за последние годы побывали в портах всех арабских стран Персидского залива, а также в Египте. С Ираном они даже проводили совместные учения.

Однако активное сотрудничество Пекина с Израилем поражает больше всего потому, что отношения двух стран нельзя назвать бесконфликтными, отмечает Die Welt. По оценкам экспертов, в скором времени Китай может обойти США и стать важнейшим иностранным инвестором в израильском секторе высоких технологий. Если Вашингтон будет вытеснен на второе место, это создаст серьёзный прецедент для всего региона, уверяет автор статьи.

Некоторые в Израиле видят в росте китайских инвестиций угрозу национальной безопасности. Они опасны, потому что за ними установлено недостаточное наблюдение. Кроме того, если американцы и европейцы начнут беспокоиться, что Израиль превратится в точку доступа Китая к секретной информации и новым научным разработкам, это может перечеркнуть все достижения Израиля за последние десятилетия.

Подобные предостережения в стране подпитываются недовольными заявлениями из Вашингтона. Американские представители предупреждают, что из-за тесных контактов с Китаем израильские фирмы могут потерять своих партнёров в США. Если Израиль не будет жёстче следить за китайскими инвестициями, в Вашингтоне грозятся прекратить информационный обмен с Израилем. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль сделал Китай центральной темой своего послания и призвал местные власти пересмотреть свои отношения с китайскими корпорациями коммуникационных технологий.

Как отмечает немецкая газета, ещё пару десятилетий назад контакты между Китаем и Израилем сводились к минимуму. Полноценные дипломатические отношения между странами сформировались лишь в 1992 году. В международных институтах Пекин по-прежнему последовательно выступает против интересов Израиля, однако на экономическом уровне страны налаживают всё более тесное сотрудничество.

По данным израильского статистического ведомства, экспорт Израиля в Китай за первые восемь месяцев 2018 года составил почти €3 млрд. Импорт из Китая повысился на 10% до €4,3 млрд. Ежегодно товарооборот между странами растёт более чем на 60%, и Китай уже стал вторым по величине торговым партнёром Израиля после США.

Китайские инвестиции в израильские предприятия в сфере высоких технологий с 2013-го по 2017 год выросли втрое и составляют порядка €22 млрд. По некоторым оценкам, Китай может вскоре обойти США и стать крупнейшим иностранным инвестором для Израиля. Одновременно с этим более тысячи начинающих израильских компаний открыли представительства в Китае.

Помимо торговли, Китай вкладывает средства в исследовательские центры израильских университетов и даже в строительство нового метро в Тель-Авиве. Впрочем, израильтян это не беспокоит — как и американцев, утверждает издание. Растущим влиянием Китая озабочен только Вашингтон, потому что даже видимость потери позиций США в Израиле может привести к изменению баланса сил в регионе.

Также Вашингтон встревожен возможной передачей технологий одному из его важнейших конкурентов на мировой арене: в этом случае при столкновении с деятельностью китайских компаний или военных американцам придётся иметь дело с собственными изобретениями.

Недовольство Вашингтона может иметь серьёзные последствия для Израиля. К примеру, Израиль может лишиться защиты американского вето в ООН. В Иерусалиме, по-видимому, осознали эту опасность, отмечает немецкая газета. Недавно премьер-министр Нетаньяху назвал Китай вызывающим беспокойство фактором на Ближнем Востоке. К конкурсу на строительство нового международного аэропорта Израиля допустили только страны НАТО. Также Иерусалим пообещал основать вместе с США ведомство, которое будет жёстче контролировать инвестиции и трансфер гражданских технологий. Очевидно, что отказываться ни от одного из важнейших партнёров Израиль не намерен, заключает Die Welt.