Представитель Huawei: мы не делали ничего плохого, а обвинения США бездоказательны

Действующий исполнительный директор Huawei Го Пин заявил, что его компания «не совершает ничего плохого», сообщает CNBC. Его комментарий прозвучал на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в то самое время, когда к китайской компании приковано пристальное внимание, а США оказывают на своих западных союзников давление, призывая их не использовать технологию Huawei для создания сетей 5G.

Вашингтон обвиняет фирму в обходе санкций, краже интеллектуальной собственности и в содействии шпионским операциям КНР. Huawei отвергает все обвинения в своей адрес.

Между тем Новая Зеландия и Австралия уже запретили ввозить в страну китайское оборудование для развёртывания 5G-сетей.

«Наша ответственность и наше обещание состоит в том, что мы не делаем ничего плохого, мы не совершаем плохих вещей», — заявил Го Пин, выступая в Испании.

Он ещё раз озвучил позицию Huawei о том, что компания никогда не позволяла и не будет позволять какой-либо стране шпионить посредством её оборудования. Го Пин призвал производителей оборудования совместно работать над выработкой единых стандартов для управления рисками в сфере кибербезопасности.

«Позвольте мне выразить это как можно понятнее, Huawei не устанавливала и никогда не будет устанавливать инструменты для обхода систем защиты. И мы никогда никому не позволим делать это с нашим оборудованием. Мы очень серьёзно относимся к этой ответственности», — подчеркнул Го Пин.

При этом он добавил: «Обвинения США в угрозе для безопасности со стороны наших 5G-сетей не имеют под собой никаких доказательств — абсолютно никаких. Ирония заключается в том, что американский Акт о разъяснении правомерного использования данных за рубежом (CLOUD act) позволяет их структурам получать доступ к данным за пределами страны».