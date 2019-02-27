Представитель Huawei: мы не делали ничего плохого, а обвинения США бездоказательны

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Американский эксперт: отмена ДРСМД грозит миру появлением новой ракетной державы — Украины Washington Post
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Обозреватель Fox News: военная бравада России убеждает НАТО в необходимости санкций Fox News
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На Украине назвали карательным новый закон о госязыке
Кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что законопроект о государственном языке, который рассматривает Верховная рада, является карательным.
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Бывший игрок НБА намерен начать карьеру в смешанных единоборствах
Бывший форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Ройс Уайт рассказал о своих планах начать выступления в смешанных единоборствах (ММА).
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СК начал проверку по факту экстренной посадки самолёта в Уфе
Следователи организовали проверку после аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту Уфы. Об этом информирует пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
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Фидлер считает, что неправильно продолжать удерживать Кокорина и Мамаева в СИЗО
Полузащитник и капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер высказался о ситуации вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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На востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по кассиру магазина
В Москве безработный три раза выстрелил из травматического пистолета в кассира магазина, чтобы похитить выручку из кассы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.
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В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового, который заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались раньше или позже».
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Капитан «Урала» высказался о решении РФС не считать белорусских футболистов легионерами
Полузащитник и капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер высказал мнение о решении Российского футбольного союза (РФС) не считать белорусских игроков легионерами в российских турнирах.
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СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды
Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
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Генсек ФИФА заявила, что Катару будет очень сложно обойти Россию в плане организации ЧМ по футболу
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура рассказала о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
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Посольство назвало дату заседания межправкомиссии России и КНДР
Посольство России в КНДР сообщило, что заседание межправительственной комиссии Москвы и Пхеньяна по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в российской столице 4—6 марта.
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В Белоруссии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В Белоруссии задержан гражданин России Бадри Аданая, который разыскивается французскими правоохранительными органами по линии Интерпола.
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МЮ установил клубный рекорд по количеству выездных побед подряд
«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд клуба по продолжительности серии побед в гостевых матчах.
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Источник: в Москве избили генерал-полковника в отставке
В Москве генерал-полковник в отставке был доставлен в больницу с травмами головы после конфликта с двумя неизвестными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Трамп вновь заявил о дороговизне учений с Южной Кореей
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от будущих военных учений США и Южной Кореи, когда, по его словам, «прилетают самолёты и сбрасывают миллионы долларов» в виде бомб.
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Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Путин решил наградить орденами постпреда при ЕС и посла в Британии
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Александра Невского постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова и посла в Лондоне Александра Яковенко.
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Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
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Эксперт прокомментировал итоги саммита Трампа и Ким Чен Ына
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление Белого дома о том, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына соглашение не достигнуто.
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Бывший украинский министр предрёк «распад» России
Бывший глава Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Лановой заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались».
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Траньков признался, что ему будет не хватать Туктамышевой на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по составу российской сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.
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Трамп: КНДР пообещала больше не проводить ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал ему, что Пхеньян больше не будет проводить ядерные испытания. Об этом он сказал на пресс-конференции.
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ФСБ задержала восемь жителей Белгородской области за сбыт оружия времен войны
ФСБ задержала восьмерых жителей Белгородской области за продажу оружия, найденного в ходе незаконных раскопок в местах боёв времён Великой Отечественной войны.
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Трамп рассказал о разногласиях на переговорах с КНДР
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
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В Хабаровске аварийно сел самолёт с повреждённым шасси
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аврора» после вылета совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. По предварительным данным, у него повреждено шасси.
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В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
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Хоккеиста «Нью-Джерси» увезли со льда на носилках после удара головой о борт
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мирко Мюллер получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».
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В Южной Корее считают, что КНДР может стать военным партнёром США
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что КНДР в случае нормализации отношений с США могла бы стать военным партнёром Соединённых Штатов. Об этом информирует РИА Новости.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В центре Москвы из магазина украли часы за 1,5 млн рублей
Из магазина в центре Москвы украли часы из розового золота стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
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Кейн стал вторым после Овечкина игроком, забросившим 40 шайб в сезоне-2018/19
Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн стал вторым игроком, которому удалось забросить 40 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
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Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
По итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во вьетнамской столице Ханое соглашение не достигнуто, но стороны ждут следующей встречи. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Опубликовано видео атаки военных Пакистана на самолёт ВВС Индии
В сети опубликовано видео момента атаки пакистанских военных на самолёт индийских ВВС.
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«Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 33 очкам Джеймса, Дэвис набрал 22 очка
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Трамп и Ким Чен Ын отменили рабочий обед в Ханое
Рабочий обед президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в рамках саммита во вьетнамской столице отменён. Об этом информирует CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
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Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 млн рублей
Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова объяснила закупку торговым домом «Кремлёвский» сигарет обычной коммерческой деятельностью.
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Родина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе, проиграв Гиббс
Россиянка Евгения Родина потерпела поражение от американки Николь Гиббс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
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Надаль проиграл Кирьосу во втором круге турнира ATP в Акапулько
Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.
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СК начал проверку из-за отравления подростков таблетками на Сахалине
В Сахалинской области следователи проводят проверку по факту госпитализации четырёх подростков после отравления неизвестными таблетками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
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Минтруд опроверг данные о планирующихся массовых увольнениях
Минтруд России опровергает информацию о планирующихся массовых сокращениях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Колорадо» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ благодаря 30 сейвам Варламова
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
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Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе в Ханое.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за сезон
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по очкам за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Три голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Уфе совершил аварийную посадку самолёт со 123 пассажирами
Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
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Пакистан обстрелял населённые пункты на границе с Индией
Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населённых пунктов северного индийского штата Джамму и Кашмир.
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Трамп и Ким Чен Ын поддержали открытие представительств в США и КНДР
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в Северной Корее и Соединённых Штатах. Об этом информирует ТАСС.
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Трёхочковый бросок Уэйда с сиреной принёс «Майами» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА
«Майами Хит» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).