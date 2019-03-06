Paris Match: Трампа высмеяли в соцсетях за «объятия» с американским флагом

В попытке продемонстрировать любовь к своей стране в ходе выступления на ежегодном съезде консерваторов в субботу президент США Дональд Трамп заключил в объятия американский флаг, сообщает Paris Match. Однако если участники и зрители мероприятия приветствовали жест главы Белого дома, для пользователей соцсетей он стал поводом для насмешек.

«Дональд Трамп любит свою страну и хочет это продемонстрировать», — так объясняет Paris Match действия Дональда Трампа во время своего выступления на ежегодном съезде консерваторов в субботу. Как сообщает издание, выходя на сцену под звуки песни God Bless The USA, глава Белого дома «заключил в объятия» американский флаг. Однако если зрители и участники съезда аплодировали этому жесту, многих пользователей Twitter он привёл в смятение, пишет журнал.

Так, пользователь под ником @PawlingN поинтересовался: «Может ли флаг подать иск за домогательства?»

President Donald Trump joins @mschlapp on the @CPAC stage, hugs the American flag as "God Bless the USA" plays over the speakers. pic.twitter.com/h7ZsFMR5Q2 — Amber Athey (@amber_athey) 2 марта 2019 г.

А другой пользователь под ником @EspoDave отредактировал фото Трампа, заменив американский флаг на российский.

Как напоминает издание, объятия с флагом случились спустя несколько дней после того, как Трампа раскритиковали за веру «на слово» заверениям Ким Чен Ына в том, что тот был «не в курсе» жестокого обращения с Отто Уормбиром — американцем, скончавшимся через несколько дней после освобождения из северокорейской тюрьмы.