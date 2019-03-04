Politico: в сенате нашли «огромное количество доказательств сговора» Трампа с Россией

Вице-председатель комитета верхней палаты конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что законодателям удалось обнаружить «огромное количество доказательств» возможного «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, пишет Politico. При этом политик не уточнил, приведут ли выводы сенаторов к импичменту главы Белого дома, отмечает издание.

Американские законодатели обнаружили «огромное количество доказательств» возможного «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. С таким утверждением выступил вице-председатель комитета сената США по разведке демократ Марк Уорнер, пишет Politico.

«Фактически никто не может сказать, что не существует достаточного количества доказательств сотрудничества или коммуникации между организацией Трампа и Россией. Никогда в своей жизни я не видел, чтобы президентская кампания представителя любой партии настолько тесно контактировала с иностранным государством и чтобы это иностранное государство, как подтвердили разведывательное сообщество и наш комитет, активно вмешивалось в наши выборы в попытке помочь одному кандидату, Дональду Трампу, и навредить другому, Хиллари Клинтон», — заявил политик в недавнем интервью.

В качестве доказательств Уорнер привёл в пример продолжавшиеся во время предвыборной кампании переговоры о строительстве Trump Tower в Москве и публикацию WikiLeaks компромата на Демократическую партию. Он добавил, что пока не может сказать, приведёт ли расследование его комитета к импичменту президента.

Коллега Уорнера, председатель комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф, также сообщил СМИ о существовании «прямых» и «многочисленных косвенных доказательств» связи представителей Трампа с Кремлём. По его словам, речь идёт об электронных письмах, в которых российские власти якобы предлагали информацию, дискредитирующую Хиллари Клинтон.

«Они предложили компромат. Это предложение было принято сыном президента Дональдом-младшим, и далее последовала явная реализация этого предложения, — заявил Шифф. — Это относится и к встрече в Trump Tower, и ко всей той лжи, которая была призвана скрыть эту встречу, и, очевидно, к той лжи, к которой приложил руку президент».

Между тем, отмечает издание, Трамп продолжает отрицать любые обвинения в «сговоре». «Я невиновный человек, которого преследуют очень плохие, склочные и коррумпированные люди. Их охота на ведьм незаконна, и её вообще нельзя было начинать», — написал глава Белого дома в одном из своих недавних твитов.