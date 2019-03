Newsweek: доклад Мюллера о «российском вмешательстве» пустят в тираж

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы и возможному «сговору» между Москвой и командой Трампа выйдет в качестве книги, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, этот доклад будет содержать не только выводы самого спецпрокурора, но и комментарии именитых юристов и журналистов, следивших за скандалом с первого дня.

Многие американцы с нетерпением ждут доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года и возможном «сговоре» между Россией и членами избирательной кампании Дональда Трампа. Этот документ должен выйти в виде книги, которую издаст газета The Washington Post, пишет Newsweek.



По сообщению Американской книготорговой ассоциации, всем желающим уже предлагается оставить предзаказ на два издания, посвящённых якобы близкому к завершению докладу Мюллера на сайте IndieBound.org.



Первая книга называется «Доклад Мюллера: Окончательный доклад спецпрокурора по делу Дональда Трампа, России и сговора» издательства Skyhorse Publishing. Предисловие к книге написал известный американский юрист Алан Дершовиц. Полный доклад поступит в продажу с 26 марта. Вторая книга под названием «Доклад Мюллера» издательства The Washington Post должна выйти в тот же день.



«Расследование Мюллера — это одно из самых злободневных и важных изысканий в истории, которое касается деятельности Дональда Трампа, его предвыборной кампании, а также темы российского вмешательства; оно даёт возможность ознакомиться с показаниями десятков свидетелей и работой самых мастистых прокуроров страны. Расследование спецпрокурора — это поворотный момент американской истории. «Доклад Мюллера» обязателен к прочтению для всех граждан, обеспокоенных судьбой президентства и будущим нашей демократии», — говорится в аннотации книги на сайте.



Помимо выводов Мюллера, читатели этой книги смогут вникнуть в эксклюзивные аналитические выкладки журналистов, которые занимались освещением этой темы с самого начала.



Кроме того, на сайте говорится, что к книге будет предисловие, написанное журналистами The Washington Post, озаглавленное «Президент, прокурор и защита американской демократии». В издание также будет включена хроника расследования Мюллера, начиная с момента его назначения в 2017 году по настоящее время.



Читатели также смогут ознакомиться с биографией важных действующих лиц расследования, в том числе членов команды Мюллера, сотрудников Минюста и ФБР США, а также членов избирательной кампании Трампа, служащих Белого дома и ключевых россиян.



Среди материалов книги также присутствуют важнейшие документы по Майклу Флинну, Полу Манафорту, Майклу Коэну, Роджеру Стоуну и «российским интернет-операциям» с комментариями журналистов The Washington Post.