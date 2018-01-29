CNN: на «Грэмми» Клинтон потроллила Трампа за любовь к фастфуду

Среди известных музыкантов в шутливом ролике ведущих «Грэмми», посвящённом Дональду Трампу, неожиданно появилась Хиллари Клинтон, сообщает CNN. Герои зарисовки проходили «прослушивание» на роль того, кто зачитает нашумевшую книгу о новой администрации «Огонь и ярость» и посоревнуется за «Грэмми» в следующем году. Отрывок о любви Трампа к «Макдональдс» принёс Клинтон победу.

Хиллари Клинтон удивила многих американцев, появившись в небольшом юмористическом ролике ведущего Джеймса Кордена на церемонии награждения «Грэмми». Видео было посвящено действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщает CNN.

Корден предположил, что, если выбрать какого-нибудь знаменитого музыканта и попросить его зачитать нашумевшую книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», то в 2018 году можно было бы претендовать на победу в категории «Лучший альбом разговорного жанра». Затем зрителям показали двухминутный ролик с «прослушиванием», в котором приняли участие певица Шер, рэпер Snoop Dogg, музыкант Джон Леджент и, неожиданно для всех, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) 29 января 2018 г.

Когда Клинтон только появилась на экране, её лицо было закрыто обложкой книги. Но когда политик опустила руку, зал разразился аплодисментами. Клинтон зачитала отрывок о любви Дональда Трампа к фастфуду: «Он долгое время боялся, что его отравят. Это одна из причин, почему ему нравилось есть в «Макдональдс». Никто не знал, что он придёт, так что уже готовую еду можно было есть без опаски».

Как отмечает CNN, за пару недель до церемонии награждения продюсеры «Грэмми» связались с представителями штаба Клинтон, которые из нескольких отрывков книги выбрали озвученный — о фастфуде. Однако зарисовку оценили не все. Так, постпред США при ООН Никки Хейли возмутилась в Twitter: «Я всегда любила «Грэмми», но когда артистов заставили зачитывать «Огонь и ярость», это всё испортило. Не нужно портить прекрасную музыку мусором. Некоторые из нас любят музыку без всяких политических вбросов».

Автор книги Майкл Вольф пока никак не прокомментировал такую интерпретацию его творения, добавляет канал.