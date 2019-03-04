WP: у Джо Байдена есть все шансы исполнить свою мечту и стать президентом США

Джо Байден, который долгое время был сенатором США, а потом 8 лет при Обаме вице-президентом, подумывает о том, чтобы баллотироваться в 2020 году. Как отмечает журналист Washington Post, на этот раз его кандидатура сильна и вполне может победить, причём как на праймериз среди демократов, так и против Дональда Трампа, который пойдёт на второй срок.

Джо Байден подумывает о том, чтобы баллотироваться в президенты в 2020 году, и некоторые из его сторонников считают, что эта кампания может быть для него очень успешной, пишет Washington Post, ведь избиратели по сути будут выбирать между ним и вторым сроком Дональда Трампа.



На прошлых выборах Байден тянул со своим решением до последнего, пока не стало слишком поздно. И тогда было бы странно, если бы он решился на противостояние с Хиллари Клинтон и восходящей звездой Берни Сандерсом, пишет автор статьи. А теперь, отмечает он, будет странно, если он откажется от предвыборной гонки.



Пока же с объявлением своего решения Байден не спешит. Некоторые ему советовали войти в гонку пораньше, чтобы построить её под себя. Но он решил подождать, чтобы испытать на себе меньше критики и посмотреть, кто ещё выдвинет свою кандидатуру. Впрочем, пока таковых не много, в основном они тоже ждут решения Байдена.



Советники Байдена утверждают, что его кандидатура не просто лучше других, а что она универсальна, создавалась годами. Кроме того, они отмечают, что он может собрать голоса любых сторонников Демократической партии от мала до велика, от белых до темнокожих.



В предвыборной гонке уже выходят на первый план темы, присущие демократам и социалистам, на которые Берни Сандерс делал упор в 2016 году. И если Байден войдёт в гонку, он будет участвовать в этих дебатах, основываясь на опыте работы с Бараком Обамой, при котором он занимал пост вице-президента. А если Трамп и республиканцы будут изобличать излишний социализм демократов, то и на этом фоне Байден сможет выигрышно смотреться, отмечает автор статьи.



В свою очередь, сам Байден станет упирать на то, что эти выборы имеют критически важное значение для страны и ответят на вопросы о фундаментальных ценностях американцев. Он уже говорил о том, что, по его мнению, при Трампе американская демократия в опасности.



Автор статьи предполагает, что, если Байден будет баллотироваться, он сделает акцент на двух аспектах. Во-первых, на том, что большинство американцев обеспокоены экспериментом с президентом без опыта, чьё правление вызывает бесконечный хаос. Байден же обладает достаточным опытом для этой должности и нужным темпераментом, чтобы успокоить нацию. И во-вторых, он может одержать победу в тех штатах, где это нужно демократам, чтобы победить Трампа.



Байден уже не раз баллотировался, но всегда безуспешно. Однако на этот раз у него в копилке есть опыт работы вице-президентом, напоминает автор статьи, и это уже меняет дело. Впрочем, есть и проблемные моменты, признаёт он. Так, все будут пристально анализировать пребывание Байдена на посту сенатора, а также его участие в острых дискуссиях и спорные законопроекты, принятые по его инициативе. Кроме того, Байдену уже 76 лет, а его партия, возможно, скорее хотела бы свежей крови. Он дружен с республиканцами, тогда как многие демократы этого не приемлют.



Пока в кампании Байдена нет ничего определённого, признаёт журналист Washington Post. Но если он вступит в гонку, он может наконец исполнить свою давнюю мечту и стать президентом, хотя для этого ему и нужно постараться.