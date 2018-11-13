Telegraph: #MeToo и скандальное прошлое лишают Хиллари Клинтон шанса на президентство

Существует большая вероятность, что Хиллари Клинтон вновь будет участвовать в гонке за Белый дом. Но её шансы на успех чрезвычайно малы, и тому есть несколько объяснений, пишет The Daily Telegraph. Так, популярность движения #MeToo означает, что в выборах 2020 года наверняка выставят свою кандидатуру несколько женщин, тем самым усложнив задачу Клинтон. Кроме того, обузой для экс-госсекретаря может стать её слишком противоречивый политический опыт, отмечает издание.

Окажется ли третий раз удачным для Хиллари Клинтон? На этой неделе споры о её возможном участии в выборах возобновились после того, как бывший советник объявил, что двукратный кандидат в президенты намерена вновь побороться за Белый дом в 2020 году, пишет The Daily Telegraph.

Шанс того, что бывшая первая леди сможет каким-то чудом одержать победу, существует. Но гораздо вероятнее, что Клинтон ждёт третье поражение, которое покажет, что её мечты о президентском кресле «прокляты», считает издание.

Сама Клинтон уклонялась от прямых ответов на эту тему. В октябре 71-летний политик отвергла предположение об очередном выдвижении, но спустя мгновение заявила: «Я бы хотела стать президентом».

Именно это «жгучее желание» означает, что очередную предвыборную кампанию Клинтон нельзя исключать. Ещё один возможный фактор — её «неистовое стремление» отомстить Дональду Трампу и его сторонникам, которые до сих пор призывают упечь за решётку бывшую руководительницу Госдепартамента.

«Боль от поражения Трампу делает повторное участие Клинтон в выборах вероятным», — полагает доцент австралийского Центра исследования США Брендон О'Коннор. Впрочем, у неё есть другие более стратегически важные причины.

Сторонники Клинтон считают, что за оставшиеся два года ей необходимо понять, что пошло не так во время её соперничества с Трампом. Они напоминают, что на прошлых выборах экс-госсекретарь набрала второе по величине количество голосов в истории страны. Но именно этот богатый политический опыт станет для неё обузой в третьей президентской гонке, полагает издание.

«У неё слишком большой багаж. Она плохо ведёт кампанию. Она слишком дискредитирована своими прошлыми решениями и связями. А эти слабости невозможно преодолеть. Её опыт значил очень мало в 2016 году. И в 2020-м ситуация может повториться», — уверен О'Коннор.

После прошлых выборов самым заметным изменением в общественном, а значит и в политическом ландшафте стало появление движения #MeToo. Его популярность, весьма вероятно, приведёт к тому, что в президентской гонке 2020-го будут участвовать не одна, а несколько видных кандидаток.

Среди самых вероятных претенденток называют сенаторов Камалу Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибранд. Последняя в интервью The New York Times спрогнозировала, что в предстоящих выборах президента будет участвовать несколько женщин. «Но станет ли Клинтон одной из них?» — риторически спрашивает издание.

В лучшем случае её выдвижение имеет мало шансов на успех. В худшем, оно может привести к обратному результату. Рейтинг одобрения Клинтон не поднимался выше 38% со времени выборов, и американский президент до сих пор упоминает её, чтобы завести публику на митингах, обращает внимание издание.

«Клинтон — очень противоречивая фигура, а её кампания 2016 года была очень поляризующим событием. Поэтому её появление на политической сцене, разумеется, оживит старые скандалы и спровоцирует новые расследования о её личной и публичной жизни», — считает специалист по американской дипломатии при Йельском университете Майкл Бренес.

История показывает, что одна или даже две неудачные кампании — ещё не повод ставить крест на мечте о президентстве. По крайней мере в случае республиканцев. В 1960-м Ричард Никсон проиграл Джону Кеннеди, но уже через 8 лет стал президентом на волне массового недовольства войной во Вьетнаме.

Рональд Рейган уступил на праймериз Никсону, а перед этим проиграл номинацию Джеральду Форду. Но третье выдвижение четыре года спустя оказалось удачным для ушедшего в политику актёра.

Однако прошлое Демократической партии не сулит Клинтон ничего хорошего. Примером тому служат политическая судьба кандидатов Хьюберта Хамфри и Уильяма Дженнингса Брайана. «Им обоим третья попытка стать президентом принесла больше вреда, чем пользы. Причём не только им самим, но и партии», — подчёркивает Бренес.

Тем временем в самой Демократической партии разворачивается «битва за её душу». Одна сторона — такие представители истеблишмента, как Джо Байден и Хиллари Клинтон. Другая — более прогрессивные кандидаты, оседлавшие волну, вызванную Берни Сандерсом.

Неожиданный успех Сандерса на праймериз с Клинтон привёл к «огромным изменениям». Этот сдвиг нашёл своё отражение на промежуточных выборах, состоявшихся на прошлой неделе.

Бето О'Рурк стал воплощением этого отхода от истеблишмента. Хотя в итоге он уступил сенатору Теду Крузу, ему удалось мобилизовать демократов по всей Америке. И многие полагают, что эти радикальные перемены сметут Клинтон ещё на этапе первичных выборов.

«Хиллари олицетворяет не только политику, но целую политическую эпоху, время которой прошло: эпоху господства Клинтонов. В руководстве Демократической партии происходят перемены, в результате чего на передний план выходят новые прогрессивные лица», — заявляет Бренес.

Он добавляет: «Как бы Хиллари ни старалась перековаться в кандидата от левых, прошлое будет преследовать её. Она не сможет сбежать от него и от негативных результатов выборов 2016 года. Таким образом политический климат в 2020-м, несомненно, будет неблагоприятным для выдвижения Клинтон».

Эксперты внимательно изучают итоги прошедших промежуточных выборов в конгресс, пытаясь понять, как они повлияют на голосование 2020 года. Но для О'Коннора вывод очевиден: «Из общих результатов следует, что демократ может победить в 2020-м, но этим демократом будет не Хиллари Клинтон».