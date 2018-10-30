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«Все они на одно лицо»: Хиллари Клинтон пошутила о своих чернокожих однопартийцах

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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время своего очередного выступления подначила журналистку, которая перепутала двух представителей Демократической партии, пишет The Hill. «Я знаю, они все на одно лицо», — пошутила в ответ Клинтон о своих чернокожих однопартийцах.
«Все они на одно лицо»: Хиллари Клинтон пошутила о своих чернокожих однопартийцах
Reuters
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе своего очередного выступления подначила журналистку, которая перепутала бывшего генерального прокурора Эрика Холдера и сенатора-демократа Кори Букера, пишет The Hill.
 
Кара Свишер, работающая на портал Recode, задала вопрос о том, что Клинтон думает о призыве Кори Букера «пинать» республиканцев. Как поясняет издание, Свишер, скорее всего, имела в виду другого демократа Эрика Холдера, который ранее заявил: когда республиканцы опускаются низко, «мы должны их пинать».
 
Бывший генпрокурор подвергся резкий критике за это высказывание. И несмотря на заверения Холдера в том, что это всего лишь метафора, члены Республиканской партии расценили его слова как призыв к насилию.
 
«Это был Эрик Холдер», — поправила журналистку Клинтон.
 
«Я знаю, они все на одно лицо», — пошутила она, что было встречена взрывом смеха в зале.
 
«Нет, это не так», — быстро отреагировала на эту шутку Свишер.
 
Как поясняет издание, дело в том, что и Холдер, и Букер чернокожие.
 
Далее, отвечая на вопросы из зала, она заявила, что, по её мнению, зачастую политкорректностью называют проявление вежливости.
 
«Речь идёт об уважении того разнообразия, которое существует в нашем обществе, — добавила она. — Демократическая партия гораздо более разнообразная политическая партия, которая привлекает людей из числа афроамериканцев, латиноамериканцев, ЛГБТ… Не думаю, что это прозвучит политкорректно, но мы ценим это».
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Hill США Северная Америка
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