«Все они на одно лицо»: Хиллари Клинтон пошутила о своих чернокожих однопартийцах

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе своего очередного выступления подначила журналистку, которая перепутала бывшего генерального прокурора Эрика Холдера и сенатора-демократа Кори Букера, пишет The Hill.

Кара Свишер, работающая на портал Recode, задала вопрос о том, что Клинтон думает о призыве Кори Букера «пинать» республиканцев. Как поясняет издание, Свишер, скорее всего, имела в виду другого демократа Эрика Холдера, который ранее заявил: когда республиканцы опускаются низко, «мы должны их пинать».

Бывший генпрокурор подвергся резкий критике за это высказывание. И несмотря на заверения Холдера в том, что это всего лишь метафора, члены Республиканской партии расценили его слова как призыв к насилию.

«Это был Эрик Холдер», — поправила журналистку Клинтон.

«Я знаю, они все на одно лицо», — пошутила она, что было встречена взрывом смеха в зале.

«Нет, это не так», — быстро отреагировала на эту шутку Свишер.

Как поясняет издание, дело в том, что и Холдер, и Букер чернокожие.

Далее, отвечая на вопросы из зала, она заявила, что, по её мнению, зачастую политкорректностью называют проявление вежливости.

«Речь идёт об уважении того разнообразия, которое существует в нашем обществе, — добавила она. — Демократическая партия гораздо более разнообразная политическая партия, которая привлекает людей из числа афроамериканцев, латиноамериканцев, ЛГБТ… Не думаю, что это прозвучит политкорректно, но мы ценим это».