Newsweek: помощник Хиллари Клинтон намекнул на «матч — реванш» на выборах 2020 года

Давний помощник Хиллари Клинтон Филипп Рейнс намекнул на то, что в 2020 году на выборах в США — хотя это и маловероятно — может состояться матч-реванш, пишет Newsweek. Клинтон может стоять в одном ряду с потенциальными кандидатами на выборах 2020 года, отметил Рейнс, при этом признавая то, что вероятность того, что Клинтон будет во второй раз состязаться с Трампом, мала.

Давний помощник Хиллари Клинтон Филипп Рейнс намекнул на то, что в 2020 году на выборах в США — хотя это и маловероятно — может состояться матч-реванш. Как отмечает Newsweek, есть вероятность, что президент Дональд Трамп столкнётся с уже известным ему соперником.

Бывший госсекретарь оставалась на глазах у публики после её шокирующего поражения на выборах в 2016 году. Хиллари намерена в скором времени отправиться в тур вместе со своим мужем Биллом Клинтоном. В будущем она может выступать на митингах и собирать средства для Демократической партии.

Однако Рейнс, который тесно работал с Клинтон на протяжении многих лет, предположил, что она может стоять в одном ряду с потенциальными кандидатами на выборах 2020 года.

«Мне интересно, почему имя Хиллари Клинтон не значится в списке кандидатов на выборы 2020 года — об этом никто не говорит, её нет в официальном голосовании, — заявил помощник изданию Politico. — Она на год младше Дональда Трампа. Она на четыре года младше Джо Байдена. Может, всё дело в том, что она уже участвовала в президентской гонке? Берни Сандерс будет участвовать в выборах во второй раз, а Байден — в третий. Может, ей не хватает поддержки? За неё голосуют 65 млн. человек».

Тем не менее, как пишет Newsweek, Рейнс признал, что вероятность того, что Клинтон будет во второй раз состязаться с Трампом, мала. «Где-то между крайне маловероятно и нулевой вероятностью, — ответил он по поводу её участия в новой президентской гонке. — Но она не нулевая».