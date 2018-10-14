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Washington Times: Клинтон лишили доступа к секретной информации

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Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации после скандала, связанного с её электронной почтой, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщение судебного комитета сената США. Кроме Клинтон, доступа теперь нет ещё у 5 человек, в том числе и у её помощницы Шерил Майлз.
Washington Times: Клинтон лишили доступа к секретной информации
Reuters
Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации после скандала, связанного с её электронной почтой, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщение судебного комитета сената США.
 
Доступа к секретной информации также лишились пять человек, в числе которых и помощница Клинтон Шерил Майлз, рассказал председатель комитета Чарльз Грассли.
 
Срок доступа Клинтон к секретной информации истёк в конце августа. Остальные лишились своих привилегий в сентябре. В своём письме Чарльзу Грассли госдепартамент США отметил, что Клинтон и её помощники пользовались доступом для проведения исследований после того, как она ушла со своего поста, утверждает The Washington Times.
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