Washington Times: Клинтон лишили доступа к секретной информации

Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации после скандала, связанного с её электронной почтой, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщение судебного комитета сената США. Кроме Клинтон, доступа теперь нет ещё у 5 человек, в том числе и у её помощницы Шерил Майлз.

Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации после скандала, связанного с её электронной почтой, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщение судебного комитета сената США.

Доступа к секретной информации также лишились пять человек, в числе которых и помощница Клинтон Шерил Майлз, рассказал председатель комитета Чарльз Грассли.

Срок доступа Клинтон к секретной информации истёк в конце августа. Остальные лишились своих привилегий в сентябре. В своём письме Чарльзу Грассли госдепартамент США отметил, что Клинтон и её помощники пользовались доступом для проведения исследований после того, как она ушла со своего поста, утверждает The Washington Times.