Fox: «в традициях банановых республик» — демократы придумали «русский сговор» ещё до победы Трампа

История о «сговоре» избирательного штаба Трампа с Россией была подготовлена ещё до того, как американцы проголосовали на выборах 2016 года, сообщает Fox News. По версии журнала New York Magazine, эти обвинения должны были лишить Трампа возможности оспаривать победу Клинтон. И хотя в итоге Клинтон проиграла, демократы решили не отказываться от своего «тайного плана».

Согласно новой статье в New York Magazine, перед выборами 2016 года у администрации Обамы был тайный план. Опасаясь, что в случае своего поражения президент Трамп не признал бы итоги голосования, администрация сговорилась с несколькими республиканцами, чтобы, цитирую, «утвердить результаты» и обеспечить спокойную передачу власти.



Был у них и ещё один план — на случай если Трамп, тогда ещё кандидат, будет оспаривать результаты. Они собирались использовать членов так называемого «разведывательного сообщества», чтобы заявить, что на его стороне вмешалась Россия. Таким образом, его притязания на победу выглядели бы менее легитимными. Конечно же, в конечном итоге он победил, но они всё равно стали рассказывать эту историю. Россия, Россия, Россия. Суть в том, что они давно это планировали.



За оценкой обратимся к публицисту и обозревателю Марку Стайну. Рад вас видеть, Марк!



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: И я вас, Такер!



Итак, мы узнали… Все эти рассказы о том, что кампания Трампа нелегитимна, потому что за ней стоял Путин, были наготове ещё до того, как люди начали голосовать!



МАРК СТАЙН: Да, Такер, я думаю, что они сейчас пытаются задним числом обосновать, почему правящая партия вела расследование против своего политического противника. А это, знаете ли, классика жанра для банановой республики. И, как вы отметили, тема «сговора с Россией» была заранее заготовлена в 2016 году. И она никуда не делась. Теперь они добавили новый штрих: мол, они боялись, что неудачник Трамп не признает результаты голосования. По-моему, это нонсенс. Они волновались не по поводу поражения Трампа, а по поводу его победы. Но суть такова: они пытаются сконструировать версию, которая объясняла бы, почему правящая партия вела расследование против оппозиции. Такое происходит в банановых республиках.



Интересно, как бы это выглядело? Насколько радикальным стал бы Трамп в случае своего поражения? Скажем, написал бы книгу, в которой обвинил бы в своём проигрыше всех, кроме себя? Два года разъезжал бы по стране с речами о том, что все его противники расисты, а страна тупая? Он бы зашёл так далеко?



МАРК СТАЙН: Да, я думаю, он носил бы несуразные брючные костюмы и разъезжал бы с турне Монреаль — Торонто — Оксфордский университет…



Ха-ха-ха!



МАРК СТАЙН: … потому что, видимо, именно так себя ведут проигравшие кандидаты. На самом деле, это демократы жалуются, когда проигрывают на выборах. Если помните, в 2000 году Эл Гор поздней ночью позвонил Джорджу Бушу-младшему и попросил пересчёта. И Буш сказал: «То есть вы берёте назад своё признание (поражения. — ИноТВ)?». В ответ Эл Гор произнёс знаменитую фразу: «Незачем грубить». Именно демократы оспаривали результаты выборов. Нельзя сказать, что многое указывало на подобные намерения Дональда Трампа. Он просто шутил, по своему обыкновению.



Именно!



МАРК СТАЙН: И это меня беспокоит, потому что это ещё один признак тоталитарного общества. Когда Трамп явно шутит, например: «Эй, Владимир Путин, если вы сейчас смотрите, может быть, вы покажете электронную переписку Хиллари, которая у вас есть?» — когда очевидно, что он шутит, разведывательные агентства заявляют: «О! Мы должны расследовать шутку Трампа!». Так, на самом деле, поступали за «железным занавесом».



Да.



МАРК СТАЙН: Немного тревожно, что сейчас это происходит по нашу сторону «железного занавеса».



В чём бы они вас ни обвиняли, именно это делают они сами. Для их поведения это правило всегда верно. Марк Стайн, всегда приятно вас видеть, спасибо за ваши объяснения!



МАРК СТАЙН: Большое спасибо, Такер!



Дата выхода в эфир 11 октября 2018 года.