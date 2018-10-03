WP: Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября

В недавнем интервью Хиллари Клинтон провела параллели между «вмешательством» Москвы в американские выборы и серией терактов 11 сентября 2001 года. По словам экс-госсекретаря, оба этих эпизода были «нападением иностранной силы на США», но в последнем случае американские власти «ничего не предприняли», передаёт The Washington Post.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон нашла сходство между терактами 11 сентября 2001 года и попытками Москвы «повлиять на американские выборы». С этим заявлением она выступила на ежегодной конференции журнала The Atlantic, передаёт The Washington Post.

Политик назвала оба этих эпизода примерами «атаки иностранной силы на Соединённые Штаты». Однако, по её мнению, в случае «российского вмешательства» власти страны, включая президента Дональда Трампа, «не сделали ничего».

«Это было бы как, я даже не могу себе представить. Я хочу сказать, конечно, это ужасный пример, но если бы после 11 сентября Джордж Буш заявил: «У меня нет времени встречаться (с пострадавшими. — ИноТВ), мне некогда об этом беспокоится. Мы восстановим Нью-Йорк и Пентагон, но мы не будем беспокоиться об этом (последствиях теракта. — ИноТВ)», — отметила Клинтон.

По словам экс-госсекретаря, её поражение на выборах 2016 года было обусловлено «сочетанием» факторов. На результат повлияли «российская кампания», WikiLeaks, аналитическая фирма Cambridge Analytica, а также организации, связанные с Республиканской партией, уверена она.

В прошлом Клинтон неоднократно критиковала Трампа за «противоречивые высказывания о российском вмешательстве в выборы» и комплименты в адрес Владимира Путина. Но до недавнего интервью она ни разу не сравнивала произошедшее с терактами 11 сентября, обращает внимание издание.

Клинтон также задали вопрос, считает ли она Трампа расистом. Поначалу она уходила от прямого ответа. Но позже признала, что во время беспорядков в Шарлоттсвилле глава Белого дома «встал на сторону белых националистов».

Она напомнила, что после терактов 11 сентября Джордж Буш — младший посетил мечеть, чтобы заверить американских мусульман: «Мы не воюем с вами». «Но после Шарлоттсвилля мы подобное не услышали. И это — один из самых тревожных эпизодов его (Трампа. — ИноТВ) правления», — подчеркнула Клинтон.