Клинтон: брексит рискует стать величайшим и самым ненужным самострелом в истории

Выход Соединённого Королевства из ЕС может иметь для страны плачевные последствия. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Политик, удостоенная почётного звания в Королевском университете в Белфасте, также выразила надежду, что брексит не подорвёт мир и процветание, за которое Северной Ирландии пришлось заплатить высокую цену, пишет The Guardian.
Выход Великобритании из Евросоюза может иметь для страны очень серьёзные последствия. С таким предупреждением выступила Хиллари Клинтон во время получения почётной учёной степени в Королевском университете в Белфасте, сообщает The Guardian.
«Я не сожалею, что с самого начала была против брексита. Я считала эту идею плохой до референдума. И теперь, на мой взгляд, она оказалась ещё хуже. Возможно, он (брексит. — ИноТВ) запомнится как один из величайших и самых ненужных самострелов в современной истории», — заявила экс-кандидат в президенты США.
«По-видимому, процесс продвигается тем или иным образом. Что бы ни вышло в итоге, брекситу нельзя позволить подорвать мир и процветание, которое было достигнуто здесь такой высокой ценой», — добавила Клинтон.
Она призвала два ведущих сообщества в регионе забыть о разногласиях, чтобы сформировать временный исполнительный орган и выступить единым фронтом по вопросу выхода Соединённого Королевства из ЕС. Но Североирландская ассамблея была распущена в начале прошлого года и с тех пор ни разу не проводила заседаний, напоминает The Guardian.
В своё время Хиллари и её муж Билл сыграли ключевую роль при переговорах Лондона с Северной Ирландией, что привело к подписанию Белфастского соглашения. Благодаря этому удалось политически урегулировать конфликт в регионе, отмечает издание.
Клинтон также назвала «отрезвляющим» тот факт, что 87% сторонников брексита в Северной Ирландии готовы пожертвовать ради него мирным процессом. «После 20 спокойных лет можно легко принять как данность, что мир и процветание будут продолжаться вечно. История учит нас другому уроку. Мир хрупок, прогресс может быть недолговечным, а процветание способно исчезать», — подчеркнула политик.
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