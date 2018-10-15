HuffPost: Трамп останется на второй срок из-за расистской избирательной системы в США

С большой долей вероятности Дональду Трампу вновь удастся выиграть на президентских выборах, считает обозреватель Huffington Post, доцент социологии Бенджамин Уодделл. По его словам, демографические сдвиги XX века привели к тому, что существующая в США система коллегии выборщиков стала действовать в интересах белых избирателей, обесценивая голоса этнических меньшинств.

Дональд Трамп — второй американский президент, который за последние десятилетия попал в Белый дом, проиграв прямые выборы. Как Джордж Буш в 2000 году, он не смог обойти своего оппонента по общему количеству голосов, но получил поддержку большинства в коллегии выборщиков, пишет в статье для Huffington Post доцент социологии Бенджамин Уодделл.

По его мнению, существующая в США политическая система «институционально сфальсифицирована» в пользу белых избирателей, «интересы которых кардинально отличаются от интересов большинства американцев». Ситуация объясняется демографическими сдвигами, произошедшими в стране в XX веке. Их изучение помогает понять, как Трамп стал президентом и почему он, весьма вероятно, будет переизбран на второй срок.

Сторонники коллегии выборщиков утверждают, что эта система ограждает исполнительную власть от «причуд несведущей публики» и создаёт баланс между густо- и малонаселёнными штатами. Однако вопреки кажущемуся благородству этой инициативы, в её основе «наследие рабовладельческих времён, дискриминация и расизм», утверждает автор статьи.

В 1787 году на Конституционном конвенте в Филадельфии представители южных штатов опасались, что их жители окажутся в невыгодном положении, ведь на юге проживало меньше граждан, обладающих правом голоса, чем на севере. В результате был принят печально известный «компромисс трёх пятых». Он позволял южным штатам считать каждого раба за 3/5 обычного гражданина, что позволило южанам получить больше мест в палате представителей, поясняет Уодделл.

Кроме того, был достигнут ещё один компромисс — каждый штат выдвигает двух сенаторов вне зависимости от размеров населения. Иными словами, структура конгресса США объясняется уступками, сделанными для того, чтобы южане подписали конституцию.

Благодаря тому, что каждый штат имеет такое же количество голосов в коллегии выборщиков, как в палате представителей и в сенате вместе взятых, существующее правило гарантирует малонаселённым штатам «непропорциональное влияние» на президентских выборах, подчёркивает колумнист.

Согласно переписи, ещё в начале 20 столетия 90% чернокожих американцев жили в сельских южных штатах, но к 1970 году, их оставалось менее 50%. Большинство перебрались туда, «где они могли сидеть в передней части автобуса, ходить в школу, получать кредиты на покупку дома или бизнеса и голосовать». То есть они переселялись в более прогрессивные и обычно городские районы севера страны. Точно также поступали индейцы, азиаты и испаноговорящие жители США — «у них не было другого выбора», отмечает Уодделл.

Массовый исход меньшинств с юга должен был изменить электоральную систему. Тем не менее, конфигурация коллегии выборщиков осталась прежней, сохранив «глубокий дисбаланс» между сельскими и городскими штатами, чтобы теперь систематически «потворствовать белым избирателям», рассуждает автор статьи.

Он обращает внимание, что чернокожие, испаноговорящие и азиаты — три группы, которые активно поддерживают демократических кандидатов, в том числе Хиллари Клинтон. Но из-за того, что они живут в густонаселённых штатах, их голоса «недооцениваются».

Вайоминг, где 84% населения — белые, получает один голос в коллегии выборщиков за каждые 187875 жителей. Калифорния, где 62% — национальные меньшинства, имеет один голос коллегии выборщиков за каждые 677344 жителя. Выходит, что если человек переезжает из Вайоминга в Калифорнию, его голос на президентских выборах обесценивается почти в три раза.

«Всё это сводится к довольно непопулярному, но весьма адекватному предсказанию: Дональда Трампа, вероятно, выберут на второй срок. И до тех пор, пока избиратели не организуются, чтобы изменить сенат и коллегию выборщиков — или же отказаться от неё вовсе, — наша конституция продолжит относиться к гражданам с тёмной кожей хуже, чем к остальным», — полагает учёный.

И всё же он надеется, что довольно скоро всё изменится. Население южных штатов постепенно становится всё более этнически разнообразным, и уже через десять лет меньшинства в этих регионах превратятся в «мощный блок избирателей» и впервые в истории страны им предстоит решать её будущее, заключает Бенджамин Уодделл.