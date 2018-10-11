Chicago Tribune: дружба Трампа с палкой в руках куда мудрее обамовского умиротворения России

Почти полвека назад во времена американского президента Ричарда Никсона госсекретарь Генри Киссинджер выработал успешную стратегию в отношении двух самых опасных противников Вашингтона, пишет Chicago Tribune. Он добивался налаживания более тесных связей как с Советским Союзом, у которого было более 7 тыс. ядерных боеголовок, так и с коммунистическим Китаем, у которого было самое большое население в мире.

Подход Киссинджера иногда называют «триангуляцией». Его суть состояла в том, чтобы Китай и СССР были по отношению друг к другу настроены не столь дружелюбно, как к США.

С учётом того что Советский Союз в то время был гораздо сильнее КНР, Киссинджер с особым усердием «обхаживал» Пекин.

Однако «когда администрация Обамы обхаживала Китай и устраивала шизофреническую перезагрузку с Россией, мы забыли о мудрости Киссинджера, — подчёркивается в статье. — Перезагрузка изначально была катастрофической попыткой умиротворить российскую агрессию: как традиционную, так и её кибервариант».

Провал перезагрузки вскоре привёл к резкому развороту, выразившемуся в «демонизации» президента России Владимира Путина и в представлении его в качестве «антидемократического авторитарного» лидера.

«Как будто он когда-то был или мог стать кем-то иным, кроме тирана», — пишет издание.

Россия действовала методично: вернула себе Крым, оказывала влияние на Восточную Европу, провоцировала волнения на Украине, наводила ужас на Западную Европу, после 40-летнего перерыва вернулась на Ближний Восток, совершала кибератаки на избирательные и политические структуры США.

Между тем в период с 2009 по 2017 годы руководство США в вопросах, касающихся Китая, оправдывалось тем, что КНР вскоре станет не только азиатско-тихоокеанской сверхдержавой, но со временем затмит и саму Америку. Говорилось это так, будто будущее превосходство Пекина предначертано судьбой, а не является результатом безразличия со стороны Соединённых Штатов.

В течение нескольких лет и Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин относились к США с презрением. Они пытались использовать Сирию, Иран и Северную Корею для сдерживания американского влияния, ведя параллельно кибервойну против американских компаний и институтов власти.

Америка, как отмечает издание, возможно, и самая сильная экономическая и военная держава в мире, но она нарушила принципы, сформулированные Киссинджером, указывает Chicago Tribune. Как результат, Россия и Китай пришли к единому мнению, что у США слабая сила воли. И несмотря на имеющиеся между ними различия, Москва и Пекин посчитали, что обеим странам будет выгодно ослаблять позиции Америки.

Союзники Соединённых Штатов в Европе, на Ближнем Востоке и Азии заметили это и посчитали, что Вашингтон либо не может, либо не собирается возвращать себе престиж на мировой арене.

Администрация Трампа попыталась повернуть всё вспять, говорится в статье.

«Трамп, несмотря на звучащие в его адрес лживые обвинения в «сговоре» с Россией, прижал Путина к бортику с помощью экономических санкций и военной помощи Украине», — подчёркивает издание.

Американский лидер увеличил расходы на оборону, потребовал повысить боеготовность НАТО и ускорить добычу нефти в США. Причём делал он это, пытаясь выйти на диалог с Путиным.

«Проявлять дружелюбие, держа при этом в руках большую палку, куда мудрее, чем вести себя оскорбительно, имея лишь прутик», — подчёркивает издание.

Поскольку Россия гораздо слабее Китая, США должны налаживать с Москвой диалог для поиска общих интересов в сдерживании мощи КНР. Она может оказаться полезной, если время от времени будет присоединяться к странам, всё активнее выступающим против Пекина, таким как Австралия, Индия, Япония, Филиппины, Южная Корея и Тайвань.

Россия определённо не заинтересована в том, чтобы у неё по соседству был ядерный Иран или «съехавшая с катушек» ядерная Северная Корея. Ей также не хочется иметь никаких территориальных споров с «китайским колоссом», общая граница с которым составляет 2600 миль, указывает издание.

«Несмотря на американскую политику примирения, торговые уступки и необычайные богатства, Китай не стал лучше в качестве гражданина мира. Возможно, более мощный отпор со стороны США, поддержанный целой вереницей азиатских союзников и коварной Россией, поможет в этом вопросе», — подытоживает Chicago Tribune.