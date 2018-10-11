Основатель Alibaba: от торговой войны больше всех пострадают сами США

С точки зрения США, неразумно затевать торговую войну с Китаем, ведь Америке выгодны эти отношения, заявил глава Alibaba Group Джек Ма. По словам вице-президента компании Джозефа Цая, торговое противостояние перерастает в холодную войну, но методы, которые, возможно, и работали у США с российской экономикой, невозможно применить к слишком интегрированной глобально китайской.
Основатель и руководитель гиганта электронной торговли Alibaba Group китайский предприниматель Джек Ма назвал «неразумными» попытки США вести холодную войну против Пекина с целью нейтрализовать подъём самой большой экономики Азии, сообщает South China Morning Post.
Как заявил бизнесмен по видеосвязи на конференции в Куала-Лумпуре, от торговой войны больше пострадают сами США. Обращаясь к собравшимся в зале крупным предпринимателям и дипломатам, Ма отметил, что не видит логики за пошлинной политикой Америки, которую та проводит в надежде насильно сократить торговый дефицит с Поднебесной. По мнению Джека Ма, экономика США лишь процветала благодаря торговле с Китаем.
Тем не менее Ма подчеркнул, что он сохраняет оптимизм относительно китайско-американских торговых отношений. «Если вы, будучи бизнесменом, не настроены оптимистично, вам и вовсе не стоит быть бизнесменом», — заявил китайский предприниматель.
Сооснователь Alibaba Group и вице- президент компании Джозеф Цай был более резок в своих высказываниях в отношении Вашингтона. Он считает, что объявленная американцами торговая война превратилась в «холодную или геополитическую войну».
«На мой взгляд, сейчас США демонстрируют реакцию на какие-то свои неоправданные опасения, будто подъём Китая может представлять угрозу национальной безопасности и благополучию американского народа», — прокомментировал Цай. Бизнесмен добавил, что Вашингтон мыслит неправильно, поскольку в настоящий момент экономики разных стран слишком тесно связаны друг с другом.
«Со стороны США нелогично начинать войну против Китая, думая, что они могут действовать с ним, как с Россией, изолировав экономику и создав для него проблемы. Мы настолько интегрированы с другими странами, что проблемы начнутся по всему миру. Все почувствуют это негативное воздействие», — заверил Джозеф Цай.
Адвокат нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов считает, что действия футболиста против чиновника Минпромторга Дениса Пака не должны проходить под статьёй «Хулиганство».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами. Он предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. На борту корабля находится экипаж МКС-57/58 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.
RT и «Роскосмос» представляют научно-популярное онлайн-шоу «СТАРТ» о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС). Телеканал расскажет о подготовке космонавтов к старту, изучит устройство МКС, а также продемонстрирует 3D-принтер для печати органов, который проверят в условиях невесомости.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.
Рынок акций России в начале торгов снижается. Индекс Мосбиржи к 10:31 мск понизился на 1,34% — до 2385 пунктов, индекс РТС упал на 1,52% — до 1125 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Следствие официально установило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в избиении водителя на парковке и в драке в кафе, в связи с чем им грозит до семи лет колонии.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин довёл количество заброшенных шайб до 611 в истории лиги.
В МВД сообщили, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры наказания в отношении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в 12 октября.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взяли дело с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под особый контроль.
Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов остался благодарен президенту Владимиру Путину после встречи в Ульяновске на форуме «Россия — спортивная держава».
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.
Украинский депутат Александр Вилкул объяснил решение Верховной рады продлить закон об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России.