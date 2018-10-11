Основатель Alibaba: от торговой войны больше всех пострадают сами США

С точки зрения США, неразумно затевать торговую войну с Китаем, ведь Америке выгодны эти отношения, заявил глава Alibaba Group Джек Ма. По словам вице-президента компании Джозефа Цая, торговое противостояние перерастает в холодную войну, но методы, которые, возможно, и работали у США с российской экономикой, невозможно применить к слишком интегрированной глобально китайской.

Основатель и руководитель гиганта электронной торговли Alibaba Group китайский предприниматель Джек Ма назвал «неразумными» попытки США вести холодную войну против Пекина с целью нейтрализовать подъём самой большой экономики Азии, сообщает South China Morning Post.

Как заявил бизнесмен по видеосвязи на конференции в Куала-Лумпуре, от торговой войны больше пострадают сами США. Обращаясь к собравшимся в зале крупным предпринимателям и дипломатам, Ма отметил, что не видит логики за пошлинной политикой Америки, которую та проводит в надежде насильно сократить торговый дефицит с Поднебесной. По мнению Джека Ма, экономика США лишь процветала благодаря торговле с Китаем.

Тем не менее Ма подчеркнул, что он сохраняет оптимизм относительно китайско-американских торговых отношений. «Если вы, будучи бизнесменом, не настроены оптимистично, вам и вовсе не стоит быть бизнесменом», — заявил китайский предприниматель.

Сооснователь Alibaba Group и вице- президент компании Джозеф Цай был более резок в своих высказываниях в отношении Вашингтона. Он считает, что объявленная американцами торговая война превратилась в «холодную или геополитическую войну».

«На мой взгляд, сейчас США демонстрируют реакцию на какие-то свои неоправданные опасения, будто подъём Китая может представлять угрозу национальной безопасности и благополучию американского народа», — прокомментировал Цай. Бизнесмен добавил, что Вашингтон мыслит неправильно, поскольку в настоящий момент экономики разных стран слишком тесно связаны друг с другом.

«Со стороны США нелогично начинать войну против Китая, думая, что они могут действовать с ним, как с Россией, изолировав экономику и создав для него проблемы. Мы настолько интегрированы с другими странами, что проблемы начнутся по всему миру. Все почувствуют это негативное воздействие», — заверил Джозеф Цай.